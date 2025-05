Alma Ezcurra, la 'ayusista' elegida por Feijóo como ponente política que gana peso para la dirección del PP

Alma Ezcurra, eurodiputada del PP y directora de la fundación Reformismo 21, será la encargada de coordinar la ponencia política en el congreso que el partido celebrará en julio. Su elección por parte de Alberto Núñez Feijóo no es casual y su nombre suena para integrar la dirección, quizá como vicesecretaria, lo que le facilitaría la labor que ya desempeña como "nexo" entre Madrid, Bruselas y la fábrica de ideas que nutre al partido.

Considerada ayusista por su cercanía a la presidenta de Madrid, con la que mantiene una buena relación e interlocución fluida, su paso por la Asamblea como diputada no dejó indiferente. Rápidamente llamó la atención de la cúpula del PP por su batalla contra la Ley de Amnistía, asunto por el que protagonizó una de las intervenciones más destacadas en la Cámara madrileña, que se hizo viral en redes sociales.

Sus antiguos compañeros en Madrid destacan de ella que es "buena oradora", "clara en la exposición de ideas" y "trabajadora". En el Parlamento europeo la definen como "exigente" y "constante", una persona que "aspira a la excelencia con el resto del equipo y consigo misma". "A Alma se la entiende cuando habla", dijo de ella Feijóo este lunes al nombrarla. Su elección, junto a la de la mano derecha de Ayuso, Alfonso Serrano, como organizador de la cita, supone un espaldarazo a la agrupación de Madrid.

Ezcurra, de 38 años, y Licenciada en Derecho por la Autónoma de Madrid, inició su carrera política en la fundación Faes, desde donde dio el salto al Ayuntamiento de Madrid como asesora en el gabinete de Ana Botella y, después, del consejero Javier Fernández-Lasquetty. Trabajó también en el gabinete de Mariano Rajoy, tras lo cual estuvo un tiempo como asesora en el grupo del PP en el Congreso y de ahí pasó a la empresa privada, donde trabajó dos años, hasta 2023.

Fue entonces cuando Ayuso la incluyó en las listas del PP a las autonómicas de ese año, donde sus intervenciones llamaron la atención del partido y de Feijóo, que decidió incluirla como número tres al Parlamento europeo, cuando apenas llevaba un año de diputada en Madrid. Fue en uno de los puesto de salida más destacados, por delante de históricos dirigentes del partido, en un gesto que revelaba las intenciones de contar con ella en el futuro.

Equilibro de fuerzas territoriales

Azcurra será ahora la encargada de dirigir los trabajos sobre la ponencia política en la que los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tendrán sobre todo un perfil mediático, con la vista puesta en las próximas citas electorales en las que el PP se juega mucho.

Si nada cambia, Castilla y León será el encargada de inaugurar el ciclo electoral que se avecina, a la que seguirá después Andalucía. De ahí que Feijóo haya decidido contar con sus presidentes para uno de los cometidos más importantes del congreso, con el objetivo de mostrarles su apoyo ante la contienda que se avecina. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, completa el cuadrilátero en el que se apoyará el líder del PP para rearmar el partido.

El otro pilar será la ponencia de estatutos, con la vista puesta en una reforma que busca evitar lo ocurrido en el congreso de 2018, cuando Pablo Casado accedió a la dirección del partido pero el proceso provocó una fractura de la que todavía se recuperan. Antes de ser presidente del PP, Feijóo se mostró contrario al voto de la militancia en favor de los compromisarios pero, recientemente, ha criticado que estos últimos enmienden la elección de las bases, lo que arroja dudas sobre cómo será la reforma.

Para este cometido han sido elegidos los presidentes de Murcia, Fernando López Miras, la de Extremadura, María Guardiola, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el portavoz en Barcelona, Daniel Sirera. El resto de nombres que organizarán el cónclave del PP dan cuenta del complejo equilibrio de fuerzas territorial que Feijóo ha llevado a cabo para dar cabida a todas las agrupaciones, aunque sin nombres destacados de la Comunidad Valenciana, dado el problema que persiste con Carlos Mazón, y que sigue sin resolverse.

Debatir ideas sin dividir

Feijóo defendió ayer la necesidad de que se promueva el debate de ideas pero "sin dividir". "Vamos a discutir pero no a dividir, no vamos a esconder diferencias, vamos a convertirlas en propuestas", aseguró ante la plana mayor del partido, asumiendo que "no todos pensamos igual pero sí queremos todos lo mismo". "La unidad no se impone, se construye, la verdadera unidad nace del respeto y se fortalece con la confianza", aseguró.

Entre los asuntos a debatir, el líder del PP enumero más de una decena: libertad e igualdad ante la ley, empleo, economía, vivienda, servicios públicos, sanidad, agua, natalidad, familias, reducción de trabas burocráticas, apoyo al emprendimiento y defensa de la unidad nacional, entre otros temas que se incluirán en la ponencia política. "No fallaremos, lo que prometa, se hará, os doy mi palabra, y os aseguro que tengo palabra", dijo ante los suyos, consciente del legado de su predecesores que provocó la desconfianza del electorado hacia el partido.