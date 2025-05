Aguirre: "¿Por qué no hemos podido ilusionar a más personas que el PSOE? Porque no hemos dado la batalla cultural"

Esperanza Aguirre e Isabel Díaz Ayuso tienen varias cosas en común, pero quizá dos de las que más les caracterizan sean el pensamiento liberal que marca sus políticas y su forma clara y directa de expresarse. "Cuando la presidenta quiere decir algo, lo dice", suelen comentar en su equipo. Y de todo esto hicieron gala las dos este lunes, durante la presentación de Una liberal en política, el nuevo libro de la expresidenta madrileña.

Con un Congreso del Partido Popular a menos de dos meses vista, el mensaje que ambas articularon estuvo centrado en clave interna. Ayuso lanzó dos advertencias a su partido: la necesidad de unir a las tres familias que lo componen y la importancia ineludible de armar un proyecto político de calado, que ilusione a su electorado y que entre de lleno en dar la batalla cultural frente a la izquierda.

De todo esto habló también Aguirre, aunque de manera retrospectiva. Y es que su libro, entre otras cuestiones, afronta sin rodeos el momento en que, a su juicio, se "jodió" la derecha: cuando Mariano Rajoy, tras ganar abrumadoramente las elecciones de 2011, incumplió tres asuntos mollares como eran derogar la Ley de Memoria democrática, impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, despolitizar el sistema de elección de los jueces y bajar los impuestos. Nada de eso se hizo, recordó. "Para Mariano dar la batalla cultural era un lío", apuntó, pero quizá hubiera sido mejor "echar la culpa a los hombres de negro y dar la batalla cultural". Cristóbal Montoro, por su parte, hizo gala de que su "política impositiva era mayor que la de IU y se quedó encantado". "Y nos hundimos". Así, Aguirre se preguntó: "¿Por qué no hemos podido ilusionar de verdad a mayor número de personas que lo que lo han hecho los socialista? Porque no hemos dado la batalla cultural".

"Es muy importante dar la batalla cultural", incidió la veterana política para quien la defensa de España y de la libertad debería cosechar resultados electorales abrumadores. "Reconozco que Isabel tiene una mayoría abrumadora, también yo las he tenido. Pero es que no sé, son dos cuestiones que me parece que tendrían que entusiasmar a todo el mundo".

Habló también del momento en que el PP se rompió en tres pedazos. Fue en 2008, cuando Rajoy pronunció su famoso discurso durante la convención del partido en Elche: "Si alguno se quiere ir al partido liberal o conservador, que se vaya". "Rajoy lo decía por mi, pero no me fui", dijo entre risas. "El gran problema que tenemos la derecha española es que seguimos dividida", advirtió la expresidenta madrileña. "Aznar consiguió algo muy difícil, consiguió que estuviéramos a gusto los democristianos, los liberales, conservadores y algunos socialdemócratas. Así le entrega Aznar el partido a Mariano". Tras la moción de censura, que desalojó al expresidente del Gobierno de la Moncloa, Rajoy deja el partido "dividido en tres: PP, Ciudadanos y Vox".

Después llegó Pablo Casado, que "empieza muy bien", subrayó Esperanza Aguirre. Fue cuando toma la decisión de nombrar a Javier Fernández Lasquetty jefe de su gabinete y a Cayetana Álvarez de Toledo portavoz del grupo parlamentario. Lo demás es historia. Pero sí quiso resaltar que lo que hicieron Casado y su equipo a Díaz Ayuso "fue una cosa asquerosa". "Aquello fue terrorífico. Menos mal que el pueblo de Madrid salió a la calle" a respaldarla.

Aguirre, si bien comentó que Alberto Núñez Feijóo "no es liberal", sí quiso manifestar que le causa buenas sensaciones. El gallego ha encandilado a la expresidenta madrileña con dos "medidas muy liberales": oponerse a la Ley de Vivienda y su discurso a favor de la energía nuclear.

La libertad de expresión; la propiedad; la defensa de la vida; el Estado de derecho y la separación de poderes. Aguirre marcó estas cinco cuestiones –junto con una educación de calidad, donde se potencie los estudios de Historia, Arte, Literatura y Filosofía- como claves para el Partido Popular.

