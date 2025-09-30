Serafín Giraldo: "Hay países que no reconocen a sus propios nacionales"

El programa de La Noche de Cuesta de esRadio ha contado con la participación telefónica de Serafín Giraldo, Inspector de Policía y portavoz de H50, para hablar sobre inmigración.

Carlos Cuesta ha comenzado preguntando al inspector sobre si es necesario un acuerdo entre la derecha española para poder poner en marcha determinadas medidas relacionadas con la inmigración. "Es evidente que sí, pero yo creo que este acuerdo tiene que pasar por que se cumpla la Ley de Extranjería", ha señalado Giraldo.

Sin embargo, el entrevistado ha señalado, ante la pregunta de Cuesta sobre por qué no se está llevando a la práctica esta ley, que "es una buena pregunta".

🔴 Serafín Giraldo portavoz de la asociación de H50 sobre el dinero que estamos pagando a Marruecos para que "luego no reconozcan a sus nacionales" en la #NocheDeCuesta: "Se está pagando también en medios, medios que por cierto necesitamos nosotros" — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 29, 2025

Otra de las cuestiones que ha mencionado Giraldo durante su intervención es que le llama la atención que "hay países que no reconocen a sus propios nacionales". La Policía Nacional llega a la frontera "con varias personas que son expulsadas legalmente" y "el guardia de turno" te dice que "no son nacionales suyos y por tanto no los puedes expulsar". Por otro lado, el inspector ha señalado que el criterio que siguen para reconocer o no a alguien como nacional es el que a ellos "les da la gana".

De igual manera, Cuesta ha querido saber cuánto le estamos pagando a Marruecos en subvenciones o contratos que financia España para la Gendarmerie marroquí "para que luego no nos reconozca nacionales suyos". Giraldo ha señalado que desconoce las cifras exactas pero ha comentado que los medios de comunicación están compartiendo información sobre que "se están pagando grandes cantidades de dinero".

En cuanto al tema de los menores, Giraldo ha remarcado el hecho de que un país no reconozca a sus nacionales y que en este caso es "grave no, gravísimo". El protocolo de actuación con menores en España "pide a las Fuerzas de Seguridad la devolución a la familia de su país de origen", según Giraldo. "Esto es evidente, esto es lógico", ha añadido.

Sin embargo, mientras tanto, estos menores permanecen tutelados en España y, a los nueve meses, obtienen un permiso de residencia. "Pero lo más grave de esto no es eso, es que no se pueden devolver a sus padres".