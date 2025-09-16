El inspector jefe de la Policía Nacional y portavoz de la asociación H50, Serafín Giraldo, ha analizado los disturbios ocurridos durante el final de la Vuelta Ciclista en Madrid en La Noche de Cuesta, de esRadio.

Carlos Cuesta abrió la conversación señalando que el Ministerio del Interior "está negando básicamente todo lo que están diciendo los policías" pese a que, según las informaciones publicadas en distintos medios y según la Policía, se ha identificado la presencia de personas vinculadas a la 'kale borroca' y a dos organizaciones relacionadas con Hamás: Al-Yudur y Samidoun.

Preguntado sobre si creía más a los agentes o al Ministerio, Giraldo ha respondido tajante:"Hombre, yo como policía creo a los policías, es evidente. Actuaron como 'kale borroca', y desde luego actuaron como tales. En las mochilas evidentemente llevaban chinchetas para tirar a los ciclistas, cristales con los que agredieron a los policías y material pirotécnico. Por tanto es 'kale borroca', son profesionales de generar disturbios en la calle", ha sentenciado.

"Son jóvenes, van embozados, y con mochilas donde llevan chinchetas para tirar a los ciclistas, cristales con los que agredieron a los policías y material pirotécnico" 🎙️ Serafín Giraldo, portavoz asociación H50 EN #NocheDeCuesta pic.twitter.com/LdJukLfSfZ — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 16, 2025

El portavoz policial ha explicado además que los fallos en el dispositivo no fueron operativos, sino "marcados por el límite de tolerancia de los políticos". Entre ellos citó el vallado: "Un operativo no coloca esas vallas, sobre todo cuando sabe que la manifestación puede volverse hostil. Tú colocas vallas de dos metros y además las entrelazas, les pones candados para que no puedan tirarlas".

Escasa presencia de policías de paisanos

Giraldo también ha criticado la escasa presencia de policías de paisano y la orden de soltar a violentos que ya habían sido controlados: "Cuando tienes embolsados a los radicales evidentemente no los sueltas porque sabes que se van a introducir entre los manifestantes que no son violentos". Sin embargo, "se desembolsó", ha asegurado. "Eso evidentemente tampoco es una orden operativa. Eso entiendo que es de alguien que ha marcado un límite de tolerancia muy alto", ha añadido en esRadio.

Por otro lado, el inspector jefe ha insistido en que las decisiones no se tomaron en la calle, sino desde la Delegación del Gobierno: "En el centro de mando hay un político, que es el delegado de Gobierno, que marca el límite de tolerancia de la policía. Marcó el operativo policial, marcó el fracaso de la manifestación que se volvió violenta".

En este sentido, Giraldo ha mostrado su preocupación por los 22 agentes lesionados y por la imagen internacional que ha podido dejar el operativo: "Me preocupa la imagen de la Policía Nacional, esa imagen de derrotado, de que no es capaz de controlar el orden público. Me preocupa la imagen de España, porque de cara al exterior hemos dado una imagen penosa.

Por último, el inspector ha incidido en que el cuerpo de Policías del operativo podría haber actuado en consecuencia a los disturbios en lugar de atender las órdenes de arriba: "Cuando eres mando de UIP, a veces hay que echarle un poco de narices también. Quizás el límite de tolerancia político tienes que decir hasta aquí hemos llegado. Yo no voy a permitir que los policías nacionales que dependen de mí sufran lesiones".