El presentador de La Noche de Cuesta de esRadio, Carlos Cuesta, ha dirigido su editorial de este martes señalando la actuación de Pedro Sánchez y del Gobierno ante los disturbios ocurridos durante la Vuelta Ciclista en Madrid el pasado domingo.

En cuanto a los altercados, Cuesta ha sido contundente: "La policía identificó a miembros ligados a grupos terroristas y el Gobierno no quiso frenar sus actos violentos". Según sus palabras, agentes consultados aseguran que la Delegación del Gobierno conocía la presencia de grupos de kale borroka y de asociaciones vinculadas a Hamás, pero no actuó. El periodista también ha citado el caso de Ibon Meñika, el líder de las protestas pro Palestinas en la Vuelta que acumula tres sentencias condenatorias por pertenencia a la banda terrorista ETA.

Para el periodista, las medidas de seguridad fueron deliberadamente insuficientes: "La dotación de policía fue de 1.500 agentes, exactamente la misma que cualquier día sin la final de la vuelta ciclista. No se les permitió llevar protecciones de Kevlar. Se ha jugado con la vida de los policías". El presentador también ha denunciado que se colocaron vallas inadecuadas y que los antidisturbios no recibieron autorización para usar material disuasorio.

Órdenes a los policías catalanes antes que a los madrileños

Asimismo, Cuesta ha cargado contra la cadena de mando durante la jornada en la capital madrileña: "Primero iban las órdenes a los policías catalanes y luego a los madrileños. ¿En qué cabeza cabe que les den una orden a los policías catalanes que no conocen las calles de Madrid para que después ellos organicen a los policías madrileños? Lo hacen para generar un caos". Además, el periodista ha asegurado que cuando un grupo de policías logró embolsar a violentos, "recibieron la orden de soltarlos".

Finalmente, ha vinculado los disturbios con la estrategia electoral del presidente: "Hace unos meses el Gobierno estaba cerrando acuerdos porque Israel era nuestro socio natural, porque es una democracia, pero ahora ha decidido reventarlo. Cerró 42 contratos de compra de material militar. ¿Saben por qué valor de dinero? Mil millones. La única forma de poder acercarse a ganar las elecciones es generar la mayor ola de tensión y de violencia en España".

"Sánchez está usando la violencia para cargar de tensión España"#NocheDeCuesta pic.twitter.com/rNqx63mYTW — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 16, 2025

Cuesta ha concluido advirtiendo de la polarización buscada por Sánchez: "Con tal de seguir cinco minutos más en el poder es capaz de reventar de tensión España, para que sea él frente a todos los fascistas del mundo, para plantear unas elecciones plebiscitarias: o yo o la dictadura del fascismo. En estas estamos".

Begoña Gómez en el punto de mira

Por otro lado, el periodista también ha querido insistir en que "el Tribunal Superior de Madrid obliga a investigar el papel de Pedro Sánchez en el rescate a Air Europa por las vinculaciones de Begoña Gómez con la compañía". Cuesta se ha preguntado: "¿Por qué no se le deja al juez Peinado investigarlo de una vez?"

"Un post-it en la agenda de Pilar Rodríguez: 'Restaurante Manuel Becerra . Begoña Gómez Fernández'"#NocheDeCuesta pic.twitter.com/TxZWyXrNyI — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 16, 2025

El periodista también ha deslizado la aparición de nombres de fiscales en relación con la mujer del presidente. Según ha explicado, un post-it recogía una cita entre Begoña Gómez y la fiscal Pilar Rodríguez, a la que se refiere como "Cianuro": "Restaurante Manuel Becerra. Begoña Gómez Fernández".