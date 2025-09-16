Más reproches al "increíble" Sánchez: tajante respuesta de Dinamarca y críticas de Israel ante una delegación de EEUU

La deriva contra Israel del Gobierno de Pedro Sánchez, que llevó al presidente y sus ministros a animar primero, y celebrar después, la suspensión de la última etapa de La Vuelta por los disturbios, sigue generando reacciones internacionales. Al asombro de la prensa extranjera y la respuesta inicial desde Israel se sumó este lunes una reflexión de la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, que salió en defensa del ganador de la competición, el también danés Jonas Vingegaard.

En un mensaje en Facebook, Frederiksen evocó su infancia escuchando el Tour y recordó triunfos deportivos de daneses en un deporte "fascinante", para a continuación lamentar que "una carrera ciclista ha sido arruinada las últimas semanas por manifestantes y el deporte ha sido hecho prisionero". "Es un error. La democracia nos da a todos derecho a expresar nuestras opiniones. Pero el Parlamento de la calle no tiene nada que ver con la democracia, destruyen el deporte y, a la larga, la democracia", avisaba la socialista en franca contradicción con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Aunque normalmente no mezclo deporte y política, hoy voy a hacer una excepción. Mi colega español aplaudió ayer a los acosadores. No estoy nada de acuerdo. En su lugar quiero felicitar a los atletas y a todos los que no destrozan nada del resto", dijo en alusión a las palabras de "admiración" de Sánchez antes de la etapa que reiteró un día después ante los diputados socialistas, y a las que se sumó buena parte del Gobierno. Este mismo viernes, Pilar Alegría ha vuelto a celebrar en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el "rechazo de la mayoría de este país" visualizado, a su juicio, el domingo.

A estas palabras se suman las del ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, que aprovechó la presencia en Jerusalén de una nutrida representación estadounidense liderada por Marco Rubio para lanzar un mensaje al presidente español: "La violencia política no tiene cabida en nuestras sociedades", dijo remarcando que no se refería sólo al asesinato de Charlie Kirk sino también a "lo que está pasando en Europa". Saar señaló el boicot antiisraelí a La Vuelta en Madrid y destacó que "se hizo con el apoyo del primer ministro. Es casi increíble".

Mr. Sanchez and his Communist Ministers encourage violence. The normalization of political violence must end now!

From my remarks in front of 250 American state legislators, the largest ever American legislative delegation to Israel >> pic.twitter.com/yoVZmHWxnI — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) September 15, 2025

"Sánchez y sus ministros comunistas apoyaron la violencia", insistió Saar apuntando que lo habían hecho días después de la mención a que España no tiene bombas atómicas mientras se anunciaban medidas contra Israel. "La normalización de la violencia política tiene que terminar", dijo entre aplausos de los congresistas estadounidenses.