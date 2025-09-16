La TVE de Sánchez anuncia que no irá a Eurovisión si participa Israel

El Consejo de RTVE ha aprobado este martes por mayoría de votos que España no participe en el próximo festival de Eurovisión si Israel lo hace. La votación se ha saldado con diez votos a favor de PSOE, PNV y otros partidos de izquierda, cuatro en contra del Partido Popular y la abstención de Junts.

Se confirma así lo que José Pablo López, presidente de la corporación, anunció este lunes que se llevaría a la mesa del consejo después de los disturbios que han tenido lugar durante estas semanas durante La Vuelta ciclista a España. De esta forma nuestro país se convierte en el quinto país en confirmar su retirada del festival por la participación de Israel, siguiendo a Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda.

España se retirará de Eurovisión si Israel continúa en el certamen La medida se ha tomado a propuesta del presidente de RTVE, por mayoría absoluta del órgano de administración de la Corporación, con 10 votos a favor, 4 en contra y una abstenciónhttps://t.co/z1EHLNAOfP a… pic.twitter.com/ayR8JsaLgT — José Pablo López (@Josepablo_ls) September 16, 2025

"El pasado mes de julio, en la 94ª Asamblea General de la UER, RTVE ya pidió abrir un debate serio y profundo sobre la presencia de Israel en la próxima edición del Festival de Eurovisión. Otros países se sumaron a la petición de España. La Corporación puso de manifiesto la necesidad de que UER encuentre una solución antes de la próxima Asamblea General que se celebrará en diciembre", dice el comunicado oficial de RTVE.

"La decisión adoptada hoy por el Consejo de Administración de RTVE sobre Eurovisión no altera los planes respecto a la celebración del Benidorm Fest, un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición", continúa, confirmando que los planes de llevar a cabo el Benidorm Fest no se verán alterados.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, mostró en la pública su "preocupación" por la presencia de Israel en el Festival, pidiendo su retirada al igual que se hizo con Rusia tras la invasión a Ucrania: "Tenemos que lograr que Israel no participe en la próxima edición de Eurovisión. Si no logramos expulsar a Israel de Eurovisión, España no debe participar". Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, afirmó que "no hay las condiciones" para que Israel participe «con normalidad» en eventos como Eurovisión mientras continúe la ofensiva bélica en Gaza. "Tarde o temprano, y desde luego para la próxima edición, algo habrá que hacer".

La medida llega en medio de la polémica por la cancelación de la última etapa de la Vuelta ciclista a España por manifestantes contra Israel que, alentados por el Gobierno y sus socios, ocasionaron destrozos, agredieron a Policías y finalmente, lograron la suspensión de la carrera.

Mientras todo esto ocurre, el director de la radio pública israelí, Kan, ha rechazado retirarse del festival a pesar de las presiones del gobierno de Sánchez y de otros países europeos: "No hay razón para que Israel no siga siendo una parte importante de este evento cultural, que no puede volverse político".