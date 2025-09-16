Por no hablar de las saunas y los burdeles

Resulta inevitable caer en la tentación de hablar de la vuelta ciclista porque no ocurre todos los días que un Gobierno promueva y aliente manifestaciones en contra de una competición deportiva que se celebra en su propio país y cuya seguridad es responsabilidad suya. Es verdaderamente de nota que Sánchez jaleara el boicot cuando ya se habían producido situaciones de riesgo mortal para los competidores y para el público. Pero por muy grave que sea, más grave resulta aún que todo eso esté ocurriendo para que no se hable de los burdeles de la familia política de Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno está desatado, dando rienda suelta a sus instintos primarios. Entendió que no iba a ningún lado prometiendo abolir la prostitución. Precisamente él y precisamente su partido. De ahí que haya activado la carta de la polarización, que es un eufemismo tramposo del más puro y duro "guerracivilismo". Todo le iba de mal en peor en el año de Franco y de Santos Cerdán hasta que ha dado con la tecla antijudía.

El socialismo triunfa y prospera en un contexto de ignorancia, desinformación y propaganda contra Israel. Se sabe que la mayoría de los que salieron a las calles y carreteras para boicotear la carrera por la participación de un equipo israelí forman parte de organizaciones y sindicatos de izquierda y que no tienen más oficio y beneficio que el de piqueteros. Que puedan resultar tantos retrata la hipertrofia de un sector de la sociedad que vive del erario público sin dar palo al agua.

De lo que ocurre en Israel no tienen ni la más remota idea porque en España casi nadie sabe de qué está hablando. Y menos aún personajes como Javier Bardem o Ada Colau. Y es ocioso detallarles la masacre contra los judíos perpetrada por Hamás el 7 de Octubre de 2023. En su caso, el odio es más fuerte que la verdad. Estamos hablando de gente con el mismo coeficiente moral que los que celebran la muerte de Charlie Kirk.

El campo de cultivo es el idóneo. Declarar la guerra a Israel, lamentar que no se tiene una bomba atómica para resolver el conflicto por la vía nuclear, lanzar a las turbas contra el público y los ciclistas y cargarte el prestigio de tu propio país son sólo una pequeña muestra del catálogo de especialidades de Pedro Sánchez, dispuesto a retener La Moncloa a toda costa. Y dispuesto a hacer lo que haga falta para que no se hable de su mujer imputada, de su hermano en el banquillo y de su fiscal también. O de sus secretarios de organización, en la cárcel o de picos pardos. Y de las saunas y burdeles de la familia política.