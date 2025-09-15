La hipocresía de Bardem: pide el boicot pero su hijo nació en el hospital judío más caro de Los Ángeles

El actor Javier Bardem ha sido protagonista por acudir a los premios Emmy en los que estaba nominado como mejor actor de reparto por la antología Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menendez con la kufiya para denunciar "el genocidio de Israel en Gaza" y reivindicar un bloqueo comercial y diplomático hacia ese país, según afirmó a su llegada al teatro Peacock.

"Hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza. La Asociación de Escolares Internacional ha declarado un genocidio lo que está sucediendo en Gaza y por eso tenemos que llamar al bloqueo comercial, diplomático con Israel" señaló el actor a EFE durante su paso por la alfombra roja donde alzó la voz para llamar a "las sanciones que deben darse al estado genocida de Israel, no solamente por el genocidio en curso, sino también por el estado de apartheid que provoca tanto desgarro".

Hospital Cedars-Sinai

Un alegato que se le ha vuelto en contra después de que numerosos usuarios le hicieran volver al pasado para destacar sus contradicciones. En concreto le recuerdan el año 2011 cuando nació primer hijo en la clínica Cedars Sinai de Los Ángeles, donde la pareja ha buscado la mayor intimidad posible. No es una clínica cualquiera, probablemente el hospital judío más famoso del mundo y que, por aquel entonces, era elegido por numerosos famosos y grandes fortunas. Un centro de carácter privado que en la época contaba con las mejores instalaciones que costaba entre 2.500 y 3.500 euros al día.

Como contó Libertad Digital en su momento, era una clínica ostentosa, que ofrece tratamientos para personajes VIP. Nada de famosillos de medio pelo: Julia Roberts, Jodie Foster o Salma Hayek han dado a luz allí, e incluso Frank Sinatra escogió el todo lujo para pasar sus últimos días de vida.

Con ese bagaje, la oscarizada pareja hizo la vista gorda con todas sus proclamas izquierdistas, igualitarias y antisemitas y decidieron darse un caprichito

Según cuenta el propio hospital, "desde su fundación en 1902, Cedars-Sinai se ha convertido en el hospital sin fines de lucro más grande del oeste de Estados Unidos, reconocido internacionalmente por la mejor atención al paciente que ofrece la medicina moderna. Nuestro apoyo a la comunidad angelina se fortalece cada día gracias a nuestro compromiso de brindar una atención superior al paciente, investigación biomédica innovadora, educación médica de pregrado y posgrado, y servicio comunitario".

Entre bastidores

Según contaba Katie Rosenblum en la propia página web:

Si has visitado Cedars-Sinai , probablemente las hayas visto: las grandes estrellas de David en los lados este y oeste del edificio. Pero ¿por qué están ahí y qué representan? La Estrella de David es un símbolo que se remonta a la época medieval. En la actualidad, se asocia principalmente con el judaísmo. Cuando Cedars of Lebanon y Mount Sinai se fusionaron, los fundadores planearon inicialmente llamar al nuevo hospital Centro Médico Judío de Los Ángeles. Cuando se optó por el nombre Cedars-Sinai , buscaron maneras de mantener la identidad judía de la organización. Una solución fueron las Estrellas de David, que se colgaron ante las puertas del nuevo Cedars-Sinai el 3 de abril de 1976. Quienes fundaron este hospital estaban muy orgullosos de su identidad judía", afirma el rabino Jason Weiner , director del Departamento de Atención Espiritual . "El hospital es una expresión de nuestros valores judíos de cuidar a todas las personas y hacer del mundo un lugar mejor". Para los pacientes de Cedars-Sinai , las estrellas pueden tener diferentes significados, pero el hilo conductor es el sentido de comunidad. "Mucha gente ha encontrado un significado religioso en la Estrella de David, pero oficialmente no es un símbolo religioso", dice el rabino Weiner. Muchos pacientes, tanto judíos como no judíos, me dicen que sienten un sentido de pertenencia aquí cuando ven las estrellas o que les da confianza saber que nos mueve un propósito superior. Cada estrella mide aproximadamente 3,6 metros de ancho y 3,6 metros de alto. Los fundadores querían que fueran lo suficientemente grandes como para que los visitantes que se acercaran al hospital pudieran verlas. Se rumorea que estas son las estrellas de David más grandes de California. Las estrellas están hechas de chapa galvanizada y se pintaron de blanco en el año 2000, cuando se repintaron los edificios. Ese mismo año, se les añadieron luces por primera vez.

Poco más que añadir o sí, si nos fiamos de lo publicado por el diario El País, tan a favor de la pareja de actores y de la causa palestina y antiisrselí.