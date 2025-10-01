Editorial de Cuesta: la flotilla de Gaza pretende "volver a dibujar a Israel como una supuesta asesina"

El presentador de La Noche de Cuesta de esRadio, Carlos Cuesta, ha comentado durante su editorial información relativa a la flotilla que se dirige hacia la Franja de Gaza.

Cuesta ha comenzado señalando que a estas embarcaciones se la denomina de una manera humorística como "la flotilla basurilla". "No me extraña. Solamente con ver las imágenes la verdad que llegas a esa conclusión", ha ironizado Cuesta.

"Esa flotilla forma parte de una especie de división, de avanzadilla mediática que lo que pretende es volver a dibujar a Israel como una supuesta asesina", ha comento Cuesta. "Israel es la única democracia de la zona", ha sentenciado el conductor del programa.

#Editorial de @carloscuestaLD 🎙️"Esa flotilla forma parte de una especie de división, de avanzadilla mediática que lo que pretende es volver a dibujar a Israel como una supuesta asesina".#NocheDeCuesta — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) October 1, 2025

Estos barcos se tratarían de una embarcaciones de ayuda humanitaria, según los integrantes, pero que realmente consisten en una "flotilla de activistas de izquierda". Cuesta ha criticado que la flotilla haya contado con la participación del Ejército Español (el patrullero Furor) mientras que cuando sucedió la DANA de Valencia no se llevó a cabo una movilización del ejército. "Por lo visto tenía prioridad frente a las inundaciones y las víctimas en Valencia", ha criticado duramente.

De igual manera, Cuesta ha ridiculizado la supuesta ayuda humanitaria que ofrecen a Gaza. "Esta flotilla lleva el equivalente a 12 camiones de ayuda humanitaria... ¿Saben cuántos están entrando cada día en Gaza? 250 camiones", ha precisado Cuesta.

"Ellos después de días, prácticamente un mes, de haber montado un show impresentable desafiando a Israel, desafiando nuestras alianzas con la única democracia de esa zona, van a introducir, si es que llegan, el equivalente a 12 camiones en ayuda humanitaria", ha criticado.

Por otro lado, también ha mencionado que el plan de paz de Trump ha sido aceptado por la autoridad Nacional Palestina y Qatar y que "está criticando medio gobierno y el otro medio gobierno, encabezado por Sánchez, lo ha aceptado rechinando los dientes".