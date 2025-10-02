Juan Rodríguez Garat, almirante retirado: "El bloqueo de Israel es legal y solo la ignorancia puede cuestionarlo"

El programa La Noche de Cuesta en esRadio ha vuelto esta noche a poner el foco en lo que su presentador, Carlos Cuesta, ha calificado como "una cadena de ridículos internacionales" protagonizados por Pedro Sánchez con el objetivo de tapar los escándalos de corrupción que rodean al PSOE. Uno de los más sonados, ha dicho, ha sido el episodio de la Flotilla Global Sumud, escoltada por la patrullera española Furor y promovida por organizaciones vinculadas a Hamas, que ha terminado con la detención de varios activistas españoles en aguas internacionales.

Para analizar la legalidad de este episodio, el programa ha contado con la intervención del almirante retirado Juan Rodríguez Garat, ex jefe de la Armada. El militar ha sido categórico al avalar la actuación de Israel: "Un bloqueo como el que ha programado Israel en aguas internacionales es legal porque cumple todas las condiciones que se establecen en el procedimiento: anunciarlo, ser capaz de obligar a los demás a que lo cumplan, y no afectar a la navegación neutral dirigida a puertos neutrales", ha afirmado.

La excepción humanitaria

Rodríguez Garat ha recordado que la excepción humanitaria no significa carta blanca: "Si se quiere llevar ayuda humanitaria, tiene que ser en las condiciones que diga el que bloquea, es decir, Israel". Según ha explicado, el país ha ofrecido repetidamente que la asistencia se canalice a través de sus puertos, bajo supervisión de organismos de confianza.

El almirante ha reprochado que se intente presentar como ilegal lo que está contemplado en el derecho internacional humanitario: "Desde el punto de vista de la legalidad, solo la ignorancia puede cuestionar. Otra cosa es que uno lo considere ético o no, pero el bloqueo lleva establecido desde 2009 y nadie serio ha cuestionado su legalidad".

Carlos Cuesta ha subrayado en su editorial que incluso su propio análisis ha citado el Manual de San Remo de 1994, el mismo en el que se ha apoyado Garat, para evidenciar la legalidad de las medidas adoptadas por Israel. "Previo aviso, con la suficiente publicidad, y todo eso se ha cumplido", ha recalcado.

El ex jefe de la Armada ha ampliado además la perspectiva internacional, comparando con la invasión rusa de Ucrania: "El hecho de que Rusia sea el agresor y Ucrania el agredido no pone un listón diferente a lo que uno u otro puede hacer en el campo de batalla. La justicia o no de la causa la tiene que decidir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".

Crítica al ministro Marlaska

La polémica se ha avivado en España tras las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha asegurado que la detención de los activistas ha sido "sin ningún motivo". Rodríguez Garat ha replicado con dureza: "Ellos pueden opinar, porque es opinable si la detención es justa o injusta. Cuando se empeñan en hacerla pasar por ilegal es donde meten la pata".

El almirante ha achacado estos errores a la falta de formación jurídica en materia de conflictos armados: "El derecho internacional humanitario es muy poco conocido en general por los juristas, al menos en España. En otros países hay más nivel porque se escribe más sobre el tema".

Cuesta ha concluido que este nuevo "ridículo internacional" responde a la necesidad de Sánchez de generar cortinas de humo frente a los casos de corrupción que amenazan al PSOE, al coste —ha denunciado— de dinamitar las relaciones con Israel, un socio estratégico en inteligencia, defensa y lucha contra el terrorismo.