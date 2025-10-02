Junts votará a favor del embargo de armas a Israel

Junts respaldará el decreto de embargo de armas a Israel que se debatirá la próxima semana en el Congreso de los Diputados. Así lo confirman fuentes del partido de Carles Puigdemont a Libertad Digital, despejando una de las principales incógnitas que pesaban sobre la votación. Aun así, el Gobierno continúa sin reunir los apoyos necesarios para garantizar la aprobación del decreto.

La convalidación del decreto continúa en el aire ante la postura crítica de formaciones como Podemos, ERC y BNG, que aún no han desvelado el sentido de su voto. En el caso de los morados, el texto es tachado de "paripé" y "coladero", al considerar que llega tarde y sin efectos reales. Este mismo jueves, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a retirar el decreto y le ha emplazado a presentar un embargo "integral". Podemos se erige como el principal escollo para el Ejecutivo al considerar que el embargo de armas "es una medida de precampaña electoral del PSOE".

El apoyo de Junts al decreto se extiende, además, a su voto favorable a que se tramite como proyecto de ley, lo que permitiría a los grupos parlamentarios introducir enmiendas y modificar su contenido. Una exigencia que comparte también el socio minoritario del Gobierno, que observa con recelo la cláusula de excepcionalidad incluida en el texto. Dicha disposición otorga al Ejecutivo la capacidad de decidir discrecionalmente qué casos se amparan en razones de "interés general" o "seguridad nacional" para quedar fuera del embargo. A ello se suma la exclusión expresa de las bases estadounidenses de Rota y Morón, que quedarían exentas de la medida.

En el Ejecutivo confían en que, pese a sus críticas, un partido como Podemos, que ha hecho de la causa palestina una de sus principales banderas políticas, no pueda permitirse votar en contra del decreto. Desde Moncloa apelan a la responsabilidad de los morados, convencidos de que acabarán respaldando el texto bajo el argumento de que "es mejor que nada", aunque desde Podemos insisten en que la medida es claramente insuficiente. La abstención de Podemos podría bastar para que la medida salga adelante, siempre que el resto del bloque de investidura de Pedro Sánchez respalde el decreto.