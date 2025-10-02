La última perla de Yolanda Díaz: "El discurso que propició el presidente en la ONU"

El nivel de nuestros políticos lo conoce hasta el más desinformado del país, lo he comprobado con los lamentables gazapos de la ministra de Educación, sí, de Educación, Pilar Alegría. Que lo mismo confunde el SMI con el IMV, que te dice que se "repite más que la mojama", o promete "contundencia cero" contra el narcotráfico en lugar de tolerancia. También se destapa con términos como "jurisdisprudencia" o "producieron".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo no quiere parecer menos, menos analfabeta quiero decir. En una entrevista en la que abordaba el tema de la flotilla pro-Hamás interceptada este miércoles por Hamás, Yolanda Díaz ha dicho: "Tiene que haber coherencia entre el discurso que propició (sic) el presidente del Gobierno la semana pasada en la ONU y nuestras acciones. El buque tenía que dar todo tipo de acompañamiento y seguridad a la flotilla". Entendemos, o no, que ha querido decir el gran discurso, de dos minutos, que pronunció Pedro Sánchez.

Díaz no ha querido valorar si el buque de la Armada enviado por España ha cumplido su misión de escoltar a los activistas de la flotilla, pero ha recalcado que "son españoles y españolas y tienen que ser protegidos".

No es la primera vez que la ministra se equivoca, aunque es más propensa, que no propicia, a soltar frases ridículas o sin sentido, como se puede ver en el siguiente vídeo de El Programa de Cuesta.

Por desgracia son sólo dos ejemplos de la incompetencia, también oral, de nuestros políticos.