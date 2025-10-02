Luis María Pardo sobre el informe que ultima la UCO de Víctor Torres: "mal papel va a jugar a partir de ahora"

El programa de La Noche de Cuesta de esRadio ha contado con la participación telefónica de Luis María Pardo, abogado y presidente de Iustitia Europa, para hablar sobre el rescate de Plus Ultra, las novedades del informe que ultima la UCO que implica a Ángel Víctor Torres en la trama Koldo y las sospechas de esta unidad sobre la mediación de Francina Armengol para que la red de Aldama vendiera mascarillas a empresarios baleares, esto último según Okdiario.

Desde el aspecto jurídico, Pardo ha comentado sobre el ministro que considera fundamental que "si el nombre ha salido en la investigación de la UCO, mal papel va a jugar a partir de ahora Ángel Víctor Torres como se desprenda que pueda haber algún tipo de ilícito penal".

Plus Ultra

Sobre la cuestión de la aerolínea española, Pardo ha señalado que hay "cosas muy raras" en el rescate de Plus Ultra y "en todo lo que toca la mano del Partido Socialista". Por otro lado, también ha señalado que que Víctor de Aldama dijo que podría haber algún tipo de "irregularidad" en el rescate de Plus Ultra y "ahora lo que se viene a confirmar es que al parecer las compañías aéreas en España se rescatan de manera por lo menos dudosa".

Francina Armengol

Carlos Cuesta ha mencionado que se sabía que había realizado mediaciones en instituciones públicas, que compró unas mascarillas que no servían y que Koldo García se refería a ella como "corazón".

Sobre lo que pueda salir en ese nuevo informe Pardo ha señalado que "lo llevamos esperando casi un año" y que después de todo este tiempo "como que se ha corrido un tupido velo".

"Yo creo es fundamental esa aportación del informe, sea lo que sea respecto de Francina Armengol, para intentar dar un poco de luz respecto de esas presuntas licitaciones que pudieron llevarse a cabo de manera irregular por parte de la que era presidenta de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares", ha señalado el abogado que ha calificado a este informe que estaría ultimando la UCO (según OKdiario) como "determinante para la causa".

En cuanto a los empresarios de las Islas Baleares, Carlos Cuesta ha señalado que "me cuesta pensar que tú hagas este tipo de acuerdos con empresarios de Baleares y los empresarios no pidan nada a cambio".

"Suena muy mal que al final hubiese unos empresarios a los que se les hizo comprar lotes enteros de productos sanitarios y mascarillas", ha señalado al respecto Pardo. Por otro lado, también ha comentado que "lo que no parece muy lógico es que estuvieran cuasi obligados a comprárselos al Govern de las Islas Baleares".

Ángel Víctor Torres

En el tema relacionado con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Cuesta ha señalado que "se habla de mensajes que demostrarían que estaba implicado en la trama Koldo".

El presidente de Iustitia Europa ha precisado que Víctor de Aldama referenció al ministro "no tanto por los mensajes sino por las compañías que tenía con él y por los pisos que frecuentaba".