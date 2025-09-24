El abogado y presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo ha defendido en La Noche de Cuesta la actuación del magistrado Juan Carlos Peinado y ha dicho sobre las excusas y ataques del Gobierno, que el procedimiento de Peinado con la imputada Begoña Gómez ha sido "valorado por la audiencia provincial de Madrid en casi 25 o más resoluciones a favor" Además, ha explicado que "en las tres querellas del Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia tumbó todas y en una de ellas le dijo que el juez tenía las más amplias facultades de instrucción en los procedimientos penales porque es así como está determinado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

El abogado también ha apuntado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que según él "después de tomarse cinco días de reflexión lo que debería hacer ahora mismo es no reflexionar si no pensar que su futuro es muy crudo".

Cinco posibles delitos de Begoña

Sobre la rapidez de la justicia con los casos de Begoña Gómez y David Sánchez, ha pronosticado que habrá "juicio antes de primavera y una condena hipotética antes de verano". Según el abogado, estamos a menos de 6 o 9 meses de una sentencia, ya sea condonenatoria o absolutoria para Begoña Gómez, y añade que estará solapada a la de David Sánchez".

"Estaríamos ante una fecha de juicio contra el hermano del presidente del Gobierno en febrero o marzo", ha añadido. Y ha recordado sobre la pentaimputada Begoña Gómez que "uno de los cinco delitos va por el jurado, pero los otros cuatro siguen su procedimiento y curso normal".

Respecto a la elección del jurado popular, ha señalado que "en un procedimiento normal, cuando se elige hay una vistilla, que la compone la parte acusadora, el defensor y el juez, quién observa como las dos partes intentan desacreditar a un jurado que no suele estar en redes sociales ni tiene opiniones públicas, tiene opiniones interiores".

Y ha sido tajante: "Cualquiera que tenga opiniones en redes sociales va a ser expulsado del jurado popular. Es muy común que al 90% muchas de estas personas estén alejadas del ruido judicial o mediático, por lo que no creo que el procedimiento de elección del jurado sea muy largo", ha sentenciado.