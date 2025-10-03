El Partido Popular rechaza de plano la propuesta hecha por el Gobierno para blindar el aborto en la Constitución y que sea reconocido como un derecho, al igual que hizo Francia hace año y medio. "Antes de reformar la Constitución, que la cumplan", trasladan fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez defiende esta medida para "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres", aunque su anuncio se produce apenas dos días después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, apoyara una medida de Vox en el Ayuntamiento para informar a las mujeres que quieran abortar sobre el síndrome postaborto, no reconocido científicamente. El PP matizó después sus palabras.

Precisamente, el Gobierno de Sánchez ha anunciado que "impedirá que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo reciban información falsa o sin evidencia científica" modificando el Real Decreto 825/2010. "El Gobierno combate así cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres", defienden.

Otra cortina de humo más

En el PP recuerdan que "la opción de abortar ya está permitida y regulada en España, además de avalada por una sentencia firme del TC". "No dejaremos que la izquierda reabra debates ideológicos para tapar su falta de gestión y la corrupción de sus gobernantes. Y menos cuando en su escalada de irresponsabilidad ha desprotegido a las mujeres más vulnerables, a las que sufren la lacra de la violencia machista", señalan, en referencia al escándalo de las pulseras antimaltrato.

"Que Pedro Sánchez se olvide de contar con nosotros para reformar un texto que está incumpliendo, entre otras cosas, al no presentar los Presupuestos generales del Estado por tercer año consecutivo", señalan en el partido, acusándole de intentar crear otro "señuelo", una vez que se ha terminado el de la flotilla de Gaza, para "distraer la atención" de la corrupción que le afecta. "No le vamos a ayudar en esa estrategia y por tanto el debate termina aquí", concluyen.