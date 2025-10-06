"Los sobres de Ábalos tenían un beneficiario claro: Pedro Sánchez"

"Aparecen en esta investigación diferentes derivadas que convergen -Koldo García o José Luis Ábalos- y que tienen un principal beneficiario que es Pedro Sánchez", así lo ha explicado el periodista Chema Alonso del diario El Confidencial en La Noche de Cuesta de esRadio en relación al demoledor informe de la UCO -Unidad Central Operativa- donde aparecen imágenes de sobres con dinero en efectivo de dudosa procedencia para Ábalos, el ex ministro y ex mano derecha del presidente Sánchez. No es una cuestión menor, ya que la Guardia Civil investiga posibles pagos irregulares, ingresos sin justificación bancaria u opaca, y financiación paralela del partido socialista.

Olmo ha criticado que "el gobierno utiliza como argumento de defensa que sus cuentas son correctas, dicen que no ha habido financiación irregular porque el Tribunal de Cuentas ha certificado que todo se ha hecho con la ley en mano".

El PSOE lo ha ocultado

Un argumento que a su jucio no se sostiene, pues según ha explicado el periodista, "el PSOE ha utilizado el dinero efectivo superando los 2.500 que fija la ley contra el blanqueo y fraude fiscal y que está utilizando dinero de procedencia sospechosa". Según él, ha fallado algo en el Tribunal de Cuentas y "si no ha fallado nada es porque el PSOE ha hecho todo lo posible para que estos organismos no detectaran el uso de sobres y billetes".

Por último, Olmo ha apelado a que "es necesario averiguar toda esta cuestión para que los ciudadanos sepan porque un organismo que pagan con el dinero de sus bolsillos no haya sido capaz de detectar este movimiento de capital". Ha concluido diciendo que "el PSOE no puede seguir defendiendo que las auditorías del Tribunal de Cuentas son correctas porque hubo algunos movimientos que no fueron descubiertos".