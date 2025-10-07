Gómez de Liaño: "La UCO abre la puerta a un delito de financiación ilegal, más severo que el investigado hasta ahora"

El jurista y miembro del Consejo General del Poder Judicial, Javier Gómez de Liaño, ha analizado en La noche de Cuesta, de esRadio, la situación judicial de José Luis Ábalos y Koldo García tras el informe de la UCO, que apunta a un posible nuevo delito de financiación ilegal de partidos políticos. En la entrevista, el magistrado ha explicado la gravedad de esta nueva línea de investigación y sus posibles consecuencias procesales.

"Si mal no recuerdo, José Luis Ábalos y Koldo García están desde junio con unas medidas cautelares preventivas", ha explicado Gómez de Liaño, que ha recordado que se trataba de presentaciones periódicas en el juzgado y limitación territorial. "Ahora, a la vista de ese informe de la UCO, claro, estamos ante un eventual, un delito nuevo, que sería el de la financiación ilegal de los partidos políticos", ha añadido.

El jurista ha subrayado que este posible nuevo delito es "incluso algo más severo que el anterior, porque la pena puede llegar hasta cuatro años e incluso subirse la extensión si se aprecia un efecto de la gravedad".

Decisión en manos del Supremo

Gómez de Liaño ha recalcado que nunca ha sido "partidario de la prisión preventiva" por su carácter drástico, aunque ha reconocido que el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa, Leopoldo Puente, deberá calibrar los riesgos: "Esto lo va a calibrar nada menos y nada más que un magistrado del Tribunal Supremo, que tiene cerca de 40 años de servicio y aparte de eso una gran sabiduría jurídica".

"El magistrado juez don Leopoldo Puente decidirá, insisto, no puedo dar un pronóstico, salvo el que seguro que va a aplicar el magistrado instructor. Depende de circunstancias", ha apuntado.

El caso, ha recordado, está representado por el fiscal Alejandro Luzón. En este sentido, Gómez de Liaño ha explicado que la prisión preventiva podría adoptarse si el juez aprecia "riesgo de fuga o riesgo de manipulación de fuente de prueba porque pueda deducirse que hay un dinero fuera de España o una documentación fuera de España o en España, pero en un lugar desconocido".

Crítica a la exposición mediática

Por otro lado, el abogado ha respondido sobre la estrategia de exposición mediática de los investigados. "Mi consejo a todos los clientes es silencio hasta el sufrimiento. No tiene por qué hablar un investigado. No tiene por qué salir en una cámara e interrumpir un programa de televisión o de radio un procesado".

"Lo demás es una clara perturbación en el mecanismo de defensa del propio investigado, que no le favorece en absoluto, ni tampoco favorece una línea exacta de defensa", ha explicado. Y ha concluido con un mensaje tajante en referencia a las declaraciones de Koldo Izaguirre en la televisión: "Yo no lo aconsejaría jamás. Al contrario, les diría que a partir de este momento, ante el perjuicio que pueden estar generando, lo mejor es el silencio".