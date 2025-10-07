La campaña antisemita del PSOE está funcionando… contra Podemos y Sumar

Lunes de encuestas con la publicación en tres de los periódicos de papel de Madrid de otros tantos sondeos electorales que, a pesar de que uno de ellos es muy diferente a los otros, sí tienen interesantes elementos que analizar.

Aunque, eso sí, con una salvedad importante: probablemente los tres sondeos nacen con la fecha de caducidad superada porque el trabajo de campo no ha podido recoger ninguna reacción a la noticia del informe de la UCO del pasado viernes, en el que se habla de las enormes cantidades de dinero que habrían ingresado Koldo García y José Luis Ábalos y, sobre todo, se recogían incluso fotografías de sobres con el logo del PSOE con los que se entregaba dinero en metálico a los socialistas imputados.

Se trata de una información que probablemente va a suponer un cambio cualitativo en la percepción de mucha gente sobre la corrupción socialista y que, por tanto, es previsible que tenga una incidencia en los sondeos.

El País se sale del consenso

Yendo a los datos publicados este lunes, lo primero que hay que reseñar es que el sondeo de 40dB para El País se sale completamente del consenso que más o menos se encontraba en la mayoría de los estudios demoscópicos de los últimos meses: el PSOE está mucho más alto de lo que da la mayoría y, además, también mucho más cerca del PP, a apenas un punto.

Además, también difiere en la proyección que hace sobre Vox, al que pronostica una bajada cuando todos los demás lo sitúan en franca subida desde hace meses y, de hecho, en récords históricos.

El dato en el que sí que coinciden los tres sondeos es que los populares bajan. Empieza a ser un hecho evidente lo que hasta ahora no se podía afirmar con rotundidad, que Vox está ganando votos a costa del PP, un dato que Génova deberá analizar y para el que hay explicaciones divergentes, aunque nosotros apostamos por la que viene marcando la historia de los populares desde hace mucho tiempo: su falta de definición y su tibieza que hacen a una parte de su electorado decidirse por una opción más contundente.

En cualquier caso, la hipotética mayoría de investidura o Gobierno que sumarían PP y Vox sigue en cifras muy notables: rozando o por encima de los 200 escaños, es decir, sería el momento de la historia en el que la derecha tendría una mayor representación en el Parlamento.

El PSOE, contra Sumar y Podemos

Por último, hay otro dato relevante que conviene analizar: el PSOE sube, sí, pero todo parece indicar que lo hace a costa de sus socios de Sumar y, sobre todo, de Podemos. La lectura resultaría evidente: la campaña antisemita a la que se han lanzado los socialistas de forma desaforada desde hace unos meses está funcionándole a Sánchez, pero sólo logra robarle votos a sus socios, con lo que no aumenta sus posibilidades de poder conformar una mayoría parlamentaria.

Además, también hay que reseñar algo que se ha empezado a ver en los últimos días y es que el tema se les podría estar agotando a los socialistas: la posibilidad de una paz entre Israel y Hamás que podría cambiar para siempre Oriente Medio, el hecho de que se haya lanzado ese plan que pone la responsabilidad de nuevo donde siempre ha estado: en los terroristas; e incluso el final del asunto de la flotilla, que más pronto que tarde va a dejar de ser noticia, pueden dejar al PSOE sin su cortina de humo bastante pronto.

Y, sobre todo, que por mucho que se habla de Gaza, de Netanyahu o de la flotilla, lo que va a marcar la actualidad de los próximos meses son los informes de la UCO. Se ha podido ver con el primero sobre Ábalos que, como ya hemos comentado, ha sido totalmente demoledor. Si las revelaciones siguen a ese nivel no hay cortina de humo en el mundo que las tape.