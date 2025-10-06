'El País' se desmarca en las encuestas con una gran subida del PSOE que no ven ni 'El Mundo' ni 'La Razón'

Tres encuestas se publican este lunes, todas con un problema irresoluble que las hace nacer un poco anticuadas: con una excepción parcial –la que publica La Razón– el trabajo de campo de las tres está hecho antes de la aparición el pasado viernes del último informe de la UCO que recoge, incluso con imágenes, que Koldo y Ábalos recibían de Ferraz dinero en metálico en sobres con el logo del PSOE.

Quizá eso explique el resultado más llamativo de los tres sondeos, que es el que refleja el de 40dB para El País, según el cual los socialistas subirían 1,7 puntos y ya están en el 29,4%, muy cerca del PP que se queda sólo en el 30,5%, después de una nueva bajada de dos décimas.

También resulta llamativo que la bajada de los populares coincida con una bajada de Vox que no pronostica ninguno de los sondeos publicados en las últimas semanas, ni siquiera el de Iván Redondo que estaba completamente prêt-à-porter para Moncloa. Así, los de Abascal perderían siete décimas para quedarse en el 16,7%, que aun así sería el mejor resultado de su historia.

Por lo demás, Sumar ganaría una décima para quedarse en el 6,7% mientras que Podemos sufre un severo desplome pasando del 3,4% al 2%.

40dB, que no hace –o al menos no se publica– atribución de escaños, realizó el trabajo de campo entre el 26 y el 27 de septiembre y ha contado con 2.000 entrevistas.

Sigma Dos sigue viendo a Vox al alza

También El Mundo publica un sondeo, en este caso de Sigma Dos que pronostica una subida del PSOE, pero mucho más moderada: los de Sánchez ganan dos décimas y están en el 27,2%. Así, siguen lejos del PP, pese a que también cae: seis décimas hasta el 33,8%, es decir, entre ambos partidos sigue habiendo seis puntos y medio. Los socialistas se quedarían con 109 escaños mientras que los populares tendrían 146.

Por su parte, Vox sigue con su rally alcista ganando 8 décimas y alcanza el 15,9%, manteniéndose en cifras récord en toda la secuencia de sondeos de la firma. Los de Abascal también tendría su mayor cifra de diputados histórica, con 53, con lo que sumarían 199 con los de Feijóo, una mayoría de investidura o gobierno pluscuamperfecta.

Por su parte, tanto Sumar como Podemos caen: los de Yolanda Díaz pierden cuatro décimas hasta el 7,4% y los de Belarra y Montero dos hasta el 4%. Tendrían 12 y 2 diputados, respectivamente.

El trabajo de campo de Sigma Dos ha contado con 2.345 entrevistas que se realizaron entre el 17 de septiembre y el 1 de octubre.

NC Report coincide en que el PP cae

El tercero de los sondeos publicados este lunes es el de NC Report que lleva a su portada La Razón y coincide con el de Sigma Dos tanto en la subida del PSOE como en la bajada del PP. Así, los socialistas suben ocho décimas y el PP baja lo mismo. A pesar de ello, la diferencia entre ambos partidos sigue siendo un abismo tanto en porcentaje de voto –del 34,4% al 26,6%– y también lo es en diputados: los populares tendrían de 150 a 152 y los socialistas de 106 a 108.

Vox también sube, en este caso siete décimas hasta el 16,1%, también estaría en máximos en intención de voto y en escaños, pues tendría de 53 a 55. Con estos datos, la mayoría que sumarían los de Feijóo y los de Abascal superarían con holgura los 200 escaños, es decir, no sólo sería imposible que Sánchez siguiese en el poder, es que estaríamos ante la mayoría más absoluta que ha tenido nunca la derecha en nuestro país.

La encuesta también muestra el estado de postración de Sumar y Podemos: los de Yolanda Díaz pierden una décima para quedarse en el 4,8%, mientras que los de Belarra y Montero se dejan seis y caen hasta el 4,6%. Tendrían 7 u 8 escaños los primeros y 3 o 4 los segundos.

La encuesta se realizó del uno al cuatro de octubre, por lo que sería la única que habría recogido de una forma menor el impacto del informe de la UCO sobre Ábalos. Ha contado con una muestra de 1.000 entrevistas.