Podemos se acobarda y votará 'si' al embargo de armas a Israel

Los morados llevan semanas denunciando que se trata de un embargo "fake".

La líder de Podemos, Ione Belarra. EFE/ JJ Guillén | EFE

Podemos finalmente pasará por el aro y facilitará la convalidación del Real Decreto sobre el embargo de armas a Israel votando a favor. Así lo han avanzado fuentes morados después de semanas denunciando que se trata de un embargo "fake". "Podemos va a seguir exigiendo un embargo total de armas y la ruptura de todas las relaciones con Israel, y hoy vamos a permitir la convalidación de este real decreto", aseguran añadiendo que "Podemos no será la excusa del PSOE para no hacer nada y para seguir manteniendo las relaciones militares con Israel".

