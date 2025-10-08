Podemos finalmente pasará por el aro y facilitará la convalidación del Real Decreto sobre el embargo de armas a Israel votando a favor. Así lo han avanzado fuentes morados después de semanas denunciando que se trata de un embargo "fake". "Podemos va a seguir exigiendo un embargo total de armas y la ruptura de todas las relaciones con Israel, y hoy vamos a permitir la convalidación de este real decreto", aseguran añadiendo que "Podemos no será la excusa del PSOE para no hacer nada y para seguir manteniendo las relaciones militares con Israel".