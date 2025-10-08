Sánchez, en manos de Podemos para seguir utilizando Gaza como propaganda

El Congreso de los Diputados retrasó a este miércoles la votación del embargo de armas a Israel por el aniversario del 7-O, cuya aprobación no está asegurada ya que Podemos no desvelará el sentido de su voto hasta el final, mientras que el resto de socios, incluido Junts, han confirmado su apoyo. En caso de que los morados se abstengan, la medida lograría el aval del Congreso.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, criticó este martes la posición de Podemos al asegurar que "si evita que se asesine a un solo palestino, a mí me vale", lo que auguraba un posible rechazo de los morados. Fuentes gubernamentales descartan mantener negociaciones con Podemos, que critica desde hace tiempo al Ejecutivo por no tenerles en cuenta.

La derrota podría ser doble porque los morados han anunciado su rechazo a la Ley de Movilidad Sostenible, a la espera de una llamada del ministro Óscar López para negociar, aunque Belarra desvelaba que el martes a mediodía todavía no se había producido ese contacto. Salvo acuerdo de última hora, la norma podría también decaer, dejando en una posición muy débil al Gobierno.

El Congreso debate el embargo el 7-O

El Congreso pospuso la votación sobre el embargo de armas a Israel pero decidió mantener el debate de la medida, obviando con ello la masacre perpetrada por los terroristas de Hamás contra 1.400 víctimas asesinadas o secuestradas. La contradicción fue máxima cuando el Pleno arrancó guardando un minuto de silencio por estas víctimas y las de la guerra en Gaza, según solicitó el PP.

El cambio en el orden del día lo solicitó el grupo de Ester Muñoz, que advirtió de que el Gobierno todavía tenía margen para aprobar el decreto la semana que viene. Esto habría requerido la unanimidad de la Junta de Portavoces, que no se habría dado porque ERC consideraba "absurdo" retrasar incluso la votación, cuya decisión recayó en la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, que aceptó la petición de PP y Junts, en línea con las quejas de la embajada de Israel.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, fue el encargado de defender la postura del Ejecutivo, y defender que se trata de "un texto de máximos", en un intento por atraer a Podemos para su aprobación, partido del que depende la convalidación de la iniciativa. Cuerpo calificó la norma de "ambiciosa", pese a que incluye una cláusula de excepcionalidad para no ser aplicado por "motivos de seguridad o interés general", lo que ha sido muy criticado por los socios.

La líder de Podemos, Ione Belarra, elevó de forma considerable la crítica contra el PSOE, al que apeló directamente para "dejar de hacer electoralismo barato con un tema tan grave como es un genocidio, nos han dado absoluta vergüenza ajena mandando una fragata que se dio la vuelta en el momento en el que la flotilla la necesitaba; aprueban un embargo fake y se dedican a apoyar el plan de colonización 2.0 de Trump para convertir la franja de Gaza en un resort de lujo". Palabras que se le podrían volver en contra si decide abstenerse en lugar de votar en contra.

La diputada del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, reprochó a la Cámara Baja que celebrara, en el segundo aniversario "de la mayor matanza de judíos desde el genocidio nazi", la presentación por parte del Gobierno de un decreto "que llama genocida a Israel". "Hay que tener la sensibilidad de una piedra pómez", afeó la parlamentaria.

Álvarez de Toledo cargó contra la batalla dialéctica impulsada por el Ejecutivo en torno al término "genocidio". "Miles de palestinos inocentes han muerto en una guerra feroz, despiadada, pero ¿genocidio? Raro genocidio el que convive con diputados palestinos en el Parlamento de Israel, el que se compromete a liberar a 1.700 palestinos y el que firma que Gaza será reconstruida. ¿Se imaginan a Hitler apoyando un plan para reconstruir el gueto de Varsovia, liberar a los judíos y entregarles el Gobierno de la ciudad? Exhiban su antisemitismo y ahórrennos sus lecciones morales", sentenció.

La duda la sembró la diputada de Junts, Marta Madrenas, quien, a pesar de haber confirmado el pasado jueves su apoyo al decreto, planteó al Gobierno si, en el actual contexto, sacar adelante esta medida podría ser un "error".