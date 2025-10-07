Menú

El Congreso corrige a medias la "aberrante" elección del 7-O para votar el embargo a Israel

La votación se efectuará el miércoles, pero el debate se mantiene, pese a que el PP también solicitó aplazarlo.

Libertad Digital
La votación se efectuará el miércoles, pero el debate se mantiene, pese a que el PP también solicitó aplazarlo.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol (c) junto con el vicepresidente Alfonso Gómez de Celis (d) y la socialista Isaura Lea (i) a su llegada a la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso. | EFE

La votación sobre el decreto ley que recoge el embargo de armas a Israel se efectuará finalmente este miércoles, después de que PP y Junts lo solicitaran a la Mesa del Congreso. La fecha elegida para la convalidación del decreto, el segundo aniversario de la masacre de Hamás, llevó a la Embajada israelí a emitir un comunicado de protesta con un lenguaje especialmente duro, calificando la medida de "inhumana" y "aberrante".

Finalmente, la votación será aplazada, pero el debate no se aplaza, que se celebrará esta tarde coincidiendo con el recuerdo en todo el mundo de los 1.200 asesinados por Hamás y los secuestrados que aún continúan en la Franja.

Relacionado

Los populares habían avisado este lunes de lo insólito de elegir precisamente esta fecha para la votación cuando se podía haber esperado a finales de mes para la convalidación del decreto. El resultado de la votación es incierto: aunque Junts ha dicho que esta vez sí se alineará con el Gobierno, Podemos se resiste a revelar el sentido de su voto en medio de fuertes críticas a la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez en torno a la flotilla.

Por otro lado, el PP ha logrado que esta tarde se guarde un minuto de silencio por las víctimas del 7-O, que se hará también por todas las víctimas de la guerra. Así ha sido acordado en la Junta de Portavoces.

Temas

En España

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida