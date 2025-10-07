El Congreso corrige a medias la "aberrante" elección del 7-O para votar el embargo a Israel

La votación sobre el decreto ley que recoge el embargo de armas a Israel se efectuará finalmente este miércoles, después de que PP y Junts lo solicitaran a la Mesa del Congreso. La fecha elegida para la convalidación del decreto, el segundo aniversario de la masacre de Hamás, llevó a la Embajada israelí a emitir un comunicado de protesta con un lenguaje especialmente duro, calificando la medida de "inhumana" y "aberrante".

Finalmente, la votación será aplazada, pero el debate no se aplaza, que se celebrará esta tarde coincidiendo con el recuerdo en todo el mundo de los 1.200 asesinados por Hamás y los secuestrados que aún continúan en la Franja.

Los populares habían avisado este lunes de lo insólito de elegir precisamente esta fecha para la votación cuando se podía haber esperado a finales de mes para la convalidación del decreto. El resultado de la votación es incierto: aunque Junts ha dicho que esta vez sí se alineará con el Gobierno, Podemos se resiste a revelar el sentido de su voto en medio de fuertes críticas a la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez en torno a la flotilla.

Por otro lado, el PP ha logrado que esta tarde se guarde un minuto de silencio por las víctimas del 7-O, que se hará también por todas las víctimas de la guerra. Así ha sido acordado en la Junta de Portavoces.