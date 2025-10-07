'Barbie Gaza' se gana un programa en 'Telepedro'

Barrunto que el presidente de RTVE, José Pablo López, prevé fichar a Ana María Alcalde, o sea, a Barbie Gaza, bien para empotrarla –no piensen mal, por favor– en alguna tertulia, bien para darle un programa o incluso, por qué no, la dirección de la sección internacional del Telediario. Haría bien el ente público, consagrado exclusiva y pornográficamente a la perpetuación de Pedro Sánchez en el poder, en dejarse los duros nuestros –recordemos con Carmen Calvo que "el dinero público no es de nadie"– en semejante activo/activista: posee un físico exuberante, supura un histrionismo exacerbado y regurgita un fanatismo efervescente que jalea a los suyos y remueve los cerebros y las tripas de quienes pensamos que la Flotilla, esta, como lo fuera el 15-M, es un placebo para los ilusos, un anzuelo para los incautos y una agencia de colocación para los listos.

Y para las listas, claro. Como Alcalde. La tipa enciende, envenena y divide, es decir, polariza, da votos al PSOE y a Vox y se los quita a Sumar y al PP. TVE sólo sirve para eso y, hay que reconocérselo a José Pablo, está bordando su jugada con una eficacia incontestable: La 1 acaba de registrar su mejor septiembre en catorce años; Directo al grano, el nuevo magacín vespertino de Gonzalo Miró y Marta Flich, es el programa en directo más visto en la franja de tarde, etcétera. Mientras tanto, la derecha, o como se diga, continúa subestimando el agitprop sanchista. Y, mientras tanto, el marido de Begoña y el yerno de Sabiniano, el de las saunas, pernocta en la Moncloa desde hace siete años.

Hay quien sostiene que Alcalde es una agente infiltrada del Mosad. Que, tras sus peroratas sobreactuadas, sus ditirambos antisemitas y sus elegías plastificadas, en realidad, se halla una vacuna desarrollada por el Gobierno de Netanyahu, un virus muerto que fabrica anticuerpos proisraelíes. En plan: "Si estos son los propalestinos, líbreme Adonái de militar en sus filas". No comparto esta tesis. Creo que en Barbie Gaza convergen la prueba del pato –ya saben: si parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato, entonces, es un pato– y un archiconocido adagio de Gramsci: "El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos". España es una película de Tod Browning. Hay una especie de revisión progresista, porque el progreso era esto, del mundo aquel de Cárdenas y Crónicas Marcianas: lo que ayer fueron Tamara y Arlequín, hoy lo son Antonio Maestre y Ana María Alcalde. No descarto que Vigalondo haga una Superestar sobre esta tropa dentro de diez o doce años.

Quien dice Ana María dice Hanan, perdón. Desde el domingo, cuando fue recibida con un "bienvenides" en Barajas, compite con Sarah Santaolalla por la medalla de oro de la omnipresencia mediática. Hemos sabido mucho de su vida, obra y delirios gracias a la estupenda entrevista que Quico Alsedo publicó en El Mundo este martes: nació hace 47 años en Albacete, estudió en Granada y en Madrid, hizo el Ramadán siendo "rastafari, como hippie total", se fue a vivir a Ceuta, donde conoció a su marido y se convirtió al islam, tiene seis hijos, fue trabajadora social y dejó su curro para convertirse "en los informativos de Gaza en lengua española". Ea. El lunes, en En boca de todos, el programa de Nacho Abad, volvió a tildar de "bulo" la carnicería islamista perpetrada por Hamás el 7 de octubre: "No puedes saber si eso ocurrió o no en un contexto de genocidio. En un contexto de genocidio donde se utiliza el bulo, no doy credibilidad al relato sionista". El domingo, nada más aterrizar, metamorfoseó en el Kurtz de El corazón de las tinieblas, narrando su propio horror y retorciendo la lengua de Cervantes a lo vicepresidenta Montero: "Me llevaron separada del resto del grupo, pegada a una bandera que pegaron sobre detrás mía (sic), rodeada de veinte policías que me insultaban, me humillaban y se hacían selfis conmigo". "Torturada VIP", dice que se iría a vivir a Gaza: "Pondría mi cuerpo para ayudar a los campesinos a los que disparan a la distancia cuando van a recoger las aceitunas". Antes la veo de tertuliana en el programa de Cintora. Everybody knows, que cantaba Cohen.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.