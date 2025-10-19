Así es la granja para carneros "gays" que vende gorras de lana a 80 euros para "ayudar" al colectivo "queer"

Según un grupo de granjeros alemanes vinculados al movimiento LGTBIQ+, existen ovejas y carneros homosexuales —"gay wool"— que son descartados por las explotaciones ganaderas para la crianza de su especie, ya que no son considerados reproductores efectivos. Por ello, este grupo creó el proyecto Rainbow Wool, una granja situada en Alemania que se dedica a acoger a los carneros "gays" para que estos puedan "vivir y amar libremente".

Todo ello, creando prendas de ropa y complementos con la lana de los carneros que buscan rentabilidad para mantener la granja ubicada en un pequeño pueblo alemán y "ayudar" económicamente al colectivo "queer", un término que la teoría LGTBIQ+ usa para definir a aquellas personas que no se identifican con los roles de "género". De hecho, los productos que venden no son nada baratos: los productos de adorno como una chapa que se puede colocar en la ropa o unos cordones de lana oscilan entre los 35 y los 40 euros —sin contar gastos de envío—; mientras que una gorra cuesta 80 euros. Estos productos, según informa la propia web, se encuentran ya agotados.

"¿Sabías que una de cada doce ovejas es homosexual?", pregunta directamente la página web a sus usuarios. Según los creadores del proyecto Rainbow Wool, uno de cada 12 carneros y ovejas son descartados porque no les gustan las ovejas y sí otros carneros; lo cual les parece una clara discriminación hacia estos animales. Por este motivo, han creado este espacio "feliz" para los carneros gays que han conseguido "rescatar".

Este no es el único servicio que ofrece el proyecto, que también da la posibilidad de realizar una visita guiada en alemán por la granja y un servicio de adopción. "Apadrina a un carnero gay", piden a los usuarios alegando que "obviamente las ovejas necesitan comida y medicinas y eso cuesta dinero". Los usuarios que quieran pueden apadrinar a un carnero "homosexual" desde 25 euros al año, si bien te recomiendan usar la opción de 50 euros y existe otra de 365 euros, un euro por cada día del año.

El proyecto colabora estrechamente con la Federación Alemana de Diversidad Queer (LSVD+ por sus siglas en alemán), que representa "a las personas queer en la política y en la sociedad". Entre los logros que Rainbow Wool le atribuye a esta asociación, se encuentran la consecución del matrimonio igualitario, la defensa del respeto por los derechos humanos y actos combativos contra la "agitación" que ciertos sectores de la sociedad, según ellos, promueven contra las personas gays, lesbianas o con cualquier otra opción sexual o "de género" que no sea la socialmente aceptada. Según esta página web, el odio hacia estos colectivos está creciendo "en todo el mundo" y comprar "lana de ovejas gays" puede ayudar a la reversión de este odio.