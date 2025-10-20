Yolanda Díaz exige cambiar los mapas de los colegios por 'racistas'

Yolanda Díaz ha exigido a Pedro Sánchez cambiar todos los mapas del mundo de los colegios españoles porque los considera ‘racistas’. Y es que según Sumar, la forma en la que aparecen los países en los planos "perpetúa una visión eurocentrista del mundo". Por ello, el partido de extrema izquierda ha presentado una pregunta para respuesta por escrito del Gobierno sobre los planes del PSOE con este tipo de material escolar a nivel nacional.

Según ha adelantado el digital Okdiario, la diputada Viviane Ogou ha preguntado al Gobierno sobre las "previsiones acerca de abandonar progresivamente el uso de la proyección cartográfica de Mercator en materiales institucionales o de representación oficial". Es decir, los tipos de mapas que amplían Europa y Norteamérica, de modo que África o Sudamérica parecen más pequeños de lo que realmente son.

"Más justo y equitativo"

De este modo, el partido de Yolanda Díaz quiere imponer el uso de "proyecciones cartográficas alternativas, como Equal Earth o la de Gall-Peters y de impulsar recomendaciones para promover el uso de mapas más precisos en los centros educativos". Con estos formatos, todos los territorios del planeta tendrían la misma proporción y "una percepción más justa y equitativa del mundo", detallan.

La diputada de Sumar recuerda en su iniciativa que la actual forma de presentar los mapas data de 1569, cuando "el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator elaboró una proyección cartográfica diseñada específicamente para facilitar la navegación marítima". Algo que incluso desde la formación política reconocen que fue "útil para trazar rutas rectas sobre el mar".

Sin embargo, desde Sumar denuncian que se genera una "distorsión significativa en la representación de las superficies terrestres, particularmente en latitudes altas". Y es que, según explica Sumar, "el uso de Mercator perpetúa una visión eurocentrista del mundo, sobredimensionando regiones del norte global -como Europa, Norteamérica o Groenlandia- y subestimando el tamaño real del continente africano, que es en realidad el segundo más grande del planeta en términos de superficie".

Por todo ello, Sumar insta y pregunta al PSOE si pretende "abandonar progresivamente el uso de la proyección cartográfica de Mercator en materiales institucionales o de representación oficial". Y piden a la formación socialista que tengan en cuenta la "dimensión simbólica y diplomática que conlleva el uso de determinadas proyecciones cartográficas".