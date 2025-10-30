El listado de 40 mentiras y "no me consta" de Sánchez en la comisión de investigación del Senado por corrupción

Pedro Sánchez comenzó su comparecencia en la comisión de investigación del Senado por la corrupción que rodea al PSOE, su Gobierno, su familia y su esfera más cercana con dos muletas: decir que no tenía problema en acudir e insultar a la propia comisión –"circo", "comisión de difamación"– y a la prensa.

Pero lo cierto es que el desglose de todas las negativas a contestar, "no me consta" y mentiras arrojadas en una comisión donde no se puede mentir, según el artículo 502.3 del Código Penal – "el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses"– es abrumador. Y ese es el mejor retrato de un Sánchez sumergido en la órbita de presunta corrupción.

Esta es la lista de las principales mentiras, negativas a contestar y "no me consta".

1. ¿Vivía en Elvas su hermano? Se niega a contestar.

2. ¿Le avisó el extesorero del PSOE, Mariano Moreno, de los gastos de Ábalos? Se niega a contestar, insulta a la prensa, y se queda en un "que yo recuerde, no".

3. ¿Le financió su suegro las primarias? "Pudo ser, como particular, no tengo información".

4. ¿Intervino Begoña Gómez en el rescate? "Por supuesto que no". Es mentira, los informes de la UCO narran, al menos, tres momentos de relación: el 16 de julio de 2020 hubo una reunión de Begoña Gómez con Javier Hidalgo, el mismo día que Sánchez negociaba el rescate con Nadia Calviño y José Luis Ábalos; Wakalua, la firma de Air Europa que pagó gastos del Africa Center de Begoña Gómez; y la llamada de Javier Hidalgo el 3 de septiembre a Begoña Gómez para desbloquear el pago del rescate.

5. ¿Firmó Begoña Gómez las cartas de recomendación? "No eran cartas de recomendación". Es mentira: los documentos publicados prueban que sí eran cartas de recomendación.

6. ¿Conocía a Víctor de Aldama? "No". Mentira: hay hasta una fotografía que lo acredita.

7. ¿Cuánto y cuándo cobró en metálico del partido? "No recuerdo".

8. ¿Cuándo fue la última vez que cobró? "No recuerdo".

9. ¿Conocía las chistorras, soles, lechugas y demás de Koldo y Ábalos? "No sé, dígame a qué se refiere".

10. ¿Sabe dónde estaba el despacho del gerente del PSOE? "No lo sé, voy muy poco".

11. ¿Sabía que estaba sancionada Delcy y no podía entrar en España? "No lo sabía". Es mentira: desde junio de 2018 tenía conocimiento oficial por la UE.

12. ¿Es consciente de que su mujer está pentaimputada? "Ya veremos".

13. ¿Echó a Ábalos del Ministerio por la corrupción? "No". Es mentira: "Lo hemos extirpado del partido en cuanto lo hemos sabido".

14. ¿Por qué custodió Koldo sus avales de las primarias? "Se decidió y no hay más que decir".

15. ¿Por qué todos los manchados iban en su Peugeot? "Fueron miles de compañeros en el Peugeot".

16. ¿Se descargaron maletas de Delcy? "No tengo constancia".

17. ¿Trabajó la cloaquera para el PSOE? "Que me conste a mí, no".

18. Sus propios apuntes llevados a la comisión de investigación incluían lo siguiente sobre el software de Begoña Gómez: "El software no existe". Mentira: por supuesto que existe.

19. ¿Sabe que hay 128 adjudicaciones de obra pública con presunta mordida? "No me consta".

20. ¿Pueden salir mensajes de Sánchez con Koldo o Aldama? "No me consta".

21. Tras enseñarle su foto con Aldama: "No conozco a ese señor".

22. ¿Cómo conoció a Aldama? "No lo recuerdo".

23. ¿Hay donaciones de Venezuela en Bancal de Rosas? "No me consta".

24. ¿Hay donaciones de Servinabar? "No me consta".

25. ¿Hay donaciones de San Bernardo 36, la sociedad de prostíbulos de Sabiniano Gómez? "No me consta".

26. ¿Había comentarios de la prostitución de Ábalos en el PSOE? "No me consta".

27. ¿Alguien del PSOE le advirtió de Ábalos? "No me consta".

28. ¿Por qué recuperó a Ábalos en las listas de 2023? "Fue el PSPV".

29. ¿Medió Zapatero por el rescate de Plus Ultra? "Que me conste, no".

30. ¿Por qué pagaron 75 millones más por el rescate de Air Europa? "No es pagar, son préstamos".

31. ¿No sabía que Wakalua (Air Europa) pagaba gastos de su mujer? "Eso no es conflicto de intereses".

32. ¿Conocía a Koldo? "Era una relación anecdótica". Mentira: Sánchez dijo de Koldo que era "el último aizcolari socialista: un titán contra los desahucios".

33. ¿Sabía que el tío de Chivite era consejero socialista en Navarra? "Lo desconocía."

34. ¿Sabía que Cerdán acudía a las reuniones de las obras públicas? "No me consta".

35. ¿Aceptaría un careo con Ábalos y con Aldama? No contesta.

36. ¿Si era una inventada lo de Aldama, por qué no se ha querellado? "No me consta".

37. ¿Sabe que Carmen Pano llevó dinero al PSOE? "En lo que tenemos información, no se ha producido".

38. ¿Habló con Delcy? "No lo recuerdo".

39. ¿Ordenó usted "limpiar todo" con la cloaca socialista? "La propia Leire Díez lo ha negado".

40. ¿Ha hablado de Delcy con Zapatero? "Es un presidente que ha hecho mucho por Venezuela".