Óscar Puente acusa al PP de golpista: dice que Feijóo quiere gobernar con el apoyo de jueces y no de las urnas

El PSOE cada día busca dar un paso más en su ataque constante a la Justicia, que tiene el objetivo de desacreditar las numerosas causas de supuesta corrupción que acorralan al Ejecutivo de Pedro Sánchez y, al mismo tiempo, dar la idea de que el PP es un partido golpista que quiere arrebatarles el poder por vías poco o nada democráticas. Por ello, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha acusado directamente a los de Alberto Núñez Feijóo de querer llegar a La Moncloa sin el apoyo de los votantes pero con la complicidad de "determinados jueces".

"Hay quien pretende llegar al poder sin el poder de las urnas, solo a base del poder del dinero y del poder de determinados medios y jueces", ha espetado el dirigente socialista en un acto de partido en Ávila, donde ha rematado que los populares no están haciendo nada porque auguran que "el trabajo se lo van a dar hecho otros". Así, según Óscar Puente, los populares estarían esperando para que La Moncloa les "caiga llovida del cielo".

De hecho, Puente ha elevado el tono tildando a los dirigentes de Génova 13 como una "panda de amateurs" de la política que solo querrían perpetuar los privilegios de unos pocos. En este marco, ha defendido que es el PP el que tiene una doble vara de medir después de que le hayan criticado por atacar el físico del líder de los populares: "Yo soy muy malo si digo lo de las gafas, pero Isabel Díaz Ayuso es muy buena si le llama al presidente del Gobierno hijo de puta".

La hipocresía de la doble vara de medir

Cabe destacar que mientras Puente habla de doble vara de medir en Génova y los acusa de tener la connivencia de los jueces para tumbar al Gobierno de Pedro Sánchez, el Ministerio que dirige el socialista Félix Bolaños está llevando a cabo una reforma legal que pretende dejar los procesos de instrucción judiciales en manos de la Fiscalía. La Fiscalía General del Estado tiene en España una estructura vertical, por lo que los procesos de instrucción que un juez abriese contra la supuesta corrupción de los socialistas recaerían en última instancia en Álvaro García Ortiz.

Aun así, Puente ha aseverado que son los populares los que quieren controlar la Justicia y politizarla mientras que ha hecho gala de la independencia que, según él, busca el PSOE. "Con eso no trago", ha recalcado el ministro Puente sobre el supuesto golpismo del PP sin entrar a valorar los intentos de control del poder judicial que está realizando el Ejecutivo.