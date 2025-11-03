El PSOE del imputado Gallardo tendría el peor resultado de su historia en Extremadura, mientras el PP y Vox mejoran

María Guardiola ganaría las elecciones en Extremadura según la encuesta de Sigma Dos que publica este lunes El Mundo, la primera en aparecer después de la popular anunció hace una semana el adelanto electoral.

El PP tendría un 41,7% de los votos, tres puntos más que en las elecciones de 2023 y una décima menos de lo que pronosticaba un sondeo publicado el pasado mes de mayo. Los populares mejorarían también su representación en la Asamblea regional: tendrían 29 o 30 diputados, cuando ahora sólo tienen 28. Aun así, se mantendrían a un mínimo de tres escaños de la mayoría absoluta, que está en 33 escaños.

Los socialistas del imputado Gallardo se quedarían en el 35,6%, 4,3 puntos menos que en las elecciones de 2023, y además habría perdido 11 décimas desde el sondeo de mayo. Con ese resultado el PSOE extremeño podría caer hasta 24 diputados, cuando ahora tiene 28, los mismos que el PP.

Vox, por su parte, crece con fuerza y ya estaría 11,4%, son tres puntos más que en las elecciones y buena parte de este crecimiento se concentra en los últimos meses: gana 2,1 desde mayo. El partido que lidera Santiago Abascal tendría 7 y 8 diputados, cuando hasta ahora tenía 5.

Por último, Podemos seguiría siendo el cuarto partido en la Asamblea extremeña, sin embargo su resultado pende de un hilo y, además, podría ser una de las claves de estas elecciones: el partido morado está en el 6,2% del voto, pero pierde cuatro décimas respecto a mayo y hay que recordar que en Extremadura el límite para obtener representación está en el 5%. Es decir, si esa caída se prolongase hay una probabilidad de que el partido morado se quede sin representación, lo que alteraría completamente el reparto de diputados. Mientras tanto, según el sondeo tendría 3 o 4 escaños, los mismos o uno menos que ahora.

Con estos datos, el PP y Vox tendrían una mayoría absoluta muy amplia que en el mejor de los casos sería de 38 escaños, cinco por encima de lo necesario, si bien seguiría siendo necesario un acuerdo entre ambos partidos para gobernar, una fórmula que en esta legislatura no ha funcionado.