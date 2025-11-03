Feijóo apela a Vox para que "facilite la elección" de un nuevo presidente valenciano

Alberto Núñez Feijóo se ha dirigido a la plana mayor del Partido Popular para hacer una reflexión sobre lo ocurrido en la Comunidad valenciana las últimas horas. Desde la sede nacional de Génova, donde se ha reunido el Comité Ejecutivo Nacional con el murciano, Fernando López Miras, como único barón presente, el presidente del PP ha apelado a Vox para que "esté a la altura" y "facilite la elección de un nuevo presidente", aunque sin nombrarles expresamente.

"Pido a los partidos que sostienen al Gobierno autonómico que estén a la altura, que faciliten la elección de un nuevo presidente autonómico cuanto antes, que actúen con la responsabilidad que merece el pueblo valenciano", ha dicho, después de defender que la decisión de Mazón ha sido "acertada".

Es la primera reacción de Feijóo después de que Carlos Mazón haya anunciado que dimite, lo que hará efectivo "en los próximos días", según confirman fuentes del gobierno valenciano a Libertad Digital. Una renuncia que Feijóo ha asumido como ya realizada al asegurar que "ha decidido dimitir porque la situación y su fortaleza personal no le permitía seguir al frente de la reconstrucción". "Ha dado una lección a quienes jamás asumen nada", ha dicho.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, comparece en unos minutos ante los medios y se espera que se pronuncie sobre la situación de Mazón, después de días en los que ha mostrado su disconformidad por la forma de actuar del PP y la salida del presidente valenciano, asegurando que esto permite ganar a la izquierda después de lo ocurrido en el funeral de la dana.

La situación, ahora, recae sobre esta formación, que puede precipitar una convocatoria anticipada de elecciones o facilitar una nueva investidura, para la que tendría que llegar a un acuerdo con el PP. De no alcanzar un pacto, la situación de interinidad se podría prolongar varios meses, lo que permite al PP ganar algo de tiempo para no ir a las urnas en una situación tan delicada.