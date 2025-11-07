El Gobierno se aferra al poder pese a su estado comatoso y el PP pide más a Junts

El Ejecutivo de Pedro Sánchez defiende la normalidad en su relación con Junts, pese a que el partido de Carles Puigdemont haya bloqueado la legislatura anunciando enmiendas a la totalidad a todas las leyes. Fuentes del Gobierno subrayan que siguen "tendiendo la mano", que "cumplen sus compromisos" y que están "dispuestos a seguir dialogando" con todos los grupos. Esto significa que, a pesar de la parálisis parlamentaria, el Ejecutivo se mantiene firme en el poder, aunque ello implique una incapacidad práctica para aprobar nuevas leyes.

Un Gobierno acorralado por los casos de corrupción, con un PSOE cuya sede está investigada por la Audiencia Nacional por presunta financiación irregular, y que lo que menos le preocupa ahora es poder asegurar la mayoría parlamentaria que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia. Insisten en que el escenario "no cambia", que su relación con Junts sigue siendo la misma y que la actitud de los de Puigdemont permanece inalterable desde el inicio de la legislatura, con cada votación y negociación llevadas al límite.

El hecho de que Junts no se mueva hacia PP y Vox mantiene la tranquilidad en el Gobierno, que descarta la posibilidad de una eventual moción de censura teniendo en cuenta que los de Carles Puigdemont han decidido aferrarse a los puestos regalados por el Gobierno en RTVE, Aena, Renfe y la CNMC. Fuentes de la dirección del PP consultadas por Libertad Digital insisten en decir que "si Junts quiere algo, que nos llamen". "Que dejen de apoyar a Sánchez no significa que apoyen a Feijóo, si dieran los votos, presentaríamos la moción mañana mismo", añaden.

La vicesecretaria del PP, Carmen Fúnez, valoraba el anuncio de la formación de Puigdemont como "insuficiente", dada la situación de dificultad que atraviesa el Gobierno y el bloqueo de la legislatura. La portavoz del Senado, Alicia García, pedía "elecciones" cuanto antes para que "los españoles decidan". Nogueras trasladaba la presión directamente a La Moncloa. "A nosotros se nos han acabado la paciencia por eso hemos roto, pero lo que pase después es responsabilidad del Gobierno de Sánchez, que tiene el botón para convocar elecciones", advirtió Nogueras este jueves en el Congreso de los Diputados.

El PP, por tanto, no iniciará contactos con Junts y rebaja el impacto del anuncio hecho por Nogueras, dado que en la práctica varía poco con respecto a lo que se vive desde hace meses. Los de Feijóo son conscientes de que Junts no se sumará a una moción de censura porque Vox es necesario para que prospere.

Tras dos años de legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez ha perdido por el camino a socios parlamentarios que le apoyaron en su investidura como Podemos, la diputada de Compromís Águeda Micó, ahora en el Grupo Mixto, y ahora Junts, que negocia ley a ley para que ni un solo voto de su partido sea en vano.

En Junts ridiculizan la apelación al "diálogo" del Gobierno, que presume de gestión y saca pecho de las leyes aprobadas mientras insiste en su voluntad de entendimiento con los grupos parlamentarios.