Feijóo "no moverá un dedo" tras el anuncio de ruptura de Puigdemont: "Que llame si quiere"

El Partido Popular ha acogido el anuncio de Carles Puigdemont de "romper con Sánchez" con escepticismo. La experiencia previa de diálogo con Junts no fue nada fructífera y a punto estuvo de costarle a Alfonso Rueda la presidencia en Galicia cuando se conoció, en plena campaña de las gallegas, que hubo contactos para la posible investidura de Alberto Núñez Feijóo.

"No nos vamos a mover, que llamen ellos si quieren", trasladan desde la dirección del partido a Libertad Digital sobre el anuncio hecho por el presidente catalán, que no ha concretado en qué se va a traducir la nueva relación con el Gobierno. El único anuncio que esperan desde la formación de Feijóo es que Junts ofrezca su apoyo a una posible moción de censura, algo difícil de lograr porque Vox es imprescindible para que la iniciativa prospere.

Aparecer en la foto con Santiago Abascal daría aún más munición a Alianza Catalana, principal preocupación de Puigdemont en este momento, además de la amnistía, ya que la presión de sus alcaldes aumenta ante el temor de que les arrolle. La facción más pragmática de Junts, de hecho, siempre ha defendido propiciar un diálogo con el PP para explorar opciones y no convertirse en mera muleta de Sánchez, dado el desgaste que están sufriendo en las encuestas.

En el PP insisten en defender que las únicas conversaciones que pueden mantenerse son a nivel parlamentario, para propiciar derrotas al Gobierno de Sánchez, como ha ocurrido con la reducción de la jornada laboral o el impuesto a las eléctricas. Se trata de iniciativas de carácter económico en las que puede haber coincidencias pero sin avance alguno en cuestiones políticas, especialmente después de constatar que Junts ha acaba rescatando al Gobierno en más de una ocasión, como ocurrió con el embargo de armas a Israel.

"Globo sonda"

El día que Míriam Nogueras amenazó a Pedro Sánchez durante la sesión de control con "la hora del cambio", en el PP ironizaban con su discurso porque no terminan de creérselo. "Si quiere romper de verdad, que nos llame", decían. Incluso se mostraban molestos con que las palabras de la portavoz de Junts hubieran eclipsado la embestida de Feijóo a Sánchez a cuenta de la financiación irregular del PSOE, que el presidente del Gobierno negó en el Congreso de los Diputados.

Desde entonces, la cúpula del PP, salvo alguna excepción, ha optado por no engordar lo que algunos dirigentes del partido califican como "globo sonda" o "paripé", cuyo único objetivo sería acaparar el interés de los medios en un momento de dificultad para Junts. Una medida de presión a unos meses de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la amnistía, lo que Cándido Conde-Pumpido podría hacer después del TJUE, para no pillarse los dedos.

Vox también desprecia el anuncio de Puigdemont al entender que va de farol. Abascal rechazó valorar una posible moción de censura que su portavoz, José María Fúster, también descartaba. "Si el PP decide presentarla, nos pronunciaremos en ese momento", decía a preguntas de la prensa, rechazando seguir engordando una serpiente a la que ve poco recorrido.