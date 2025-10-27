Puigdemont: "El PSOE ha roto el acuerdo de investidura a conciencia"

Carles Puigdemont ha acusado a Pedro Sánchez y a los socialistas de trileros. Han incumplido la mayoría de los acuerdos políticos alcanzados en 19 reuniones celebradas en Suiza, según las cuentas del dirigente golpista.

En un tono abiertamente rencoroso, el prófugo ha acusado al PSOE de haber roto el acuerdo de investidura. Y de haberlo hecho a conciencia "porque les habíamos advertido y les habíamos dado muchas oportunidades para cambiar".

También ha recordado que en política de pactos, el PSOE no es de fiar: "Que quede claro que Junts prefirió al PSOE al PP, pero que el PSC prefirió al PP en el Ayuntamiento de Barcelona y el PSC se apoya en el PP y en Vox en el Parlament".

En cuanto a las consecuencias de la ruptura, Puigdemont, un fugado, le ha dicho a Pedro Sánchez que "podrá ocupar poltronas pero no podrá gobernar". Y que debería dirigirse a la ciudadanía para explicarle "cómo piensa continuar" en minoría.

Puigdemont ha arrancado su balance hablando del referéndum separatista, de que sus resultados "están vigentes", que la declaración de independencia también está vigente y de la vocación fundacional de Junts, pero cuando ha descendido a la realidad, ha señalado que "no hay confianza" entre las partes, que el PSOE no tiene "voluntad para ejecutar los acuerdos políticos en tiempo y forma" y que "no han cambiado algunas de las condiciones críticas que impiden que una de las dos partes se siente a negociar sin correr el riesgo de ser detenido". Una alusión a la aplicación de la amnistía en su caso, pendiente de la justicia europea, del Constitucional y del Supremo.

También ha señalado que "desde la llegada de Illa a la Generalidad hemos sufrido un retroceso, descatalanización, españolización, retroceso en los derechos lingüísticos, pasividad en Rodalies, pasividad ante la desinversión crónica del Estado". En una versión bastante alternativa de la situación política catalana, ha llegado a decir que el PSC se apoya en el PP y en Vox para bloquear a Junts en el parlamento autonómico. Una "alianza tripartita españolista", la ha definido.

En conclusión, que Junts rompe con los socialistas porque no le queda más remedio. Este martes habrá un "consejo nacional urgente y extraordinario para abrir las urnas de miércoles a jueves a las 6 de la tarde, cuando conoceremos los resultados".

Trilerismo

Nadie duda de que la militancia, 6.500 afiliados, apoyará con el mismo entusiasmo que la ejecutiva la decisión de Puigdemont, quien no se ha referido a una moción de censura en ningún momento.

Más agravios. Puigdemont se ha referido al ocultismo económico del Gobierno, que se niega a publicar las balanzas fiscales o lo que gana el Aeropuerto de Barcelona. "En su juego de trilerismo siempre ocultan la bolita". La desclasificación de documentación sobre los atentados islamistas de Barcelona y Cambrils o las largas en pequeños traspasos han sido otros expedientes citados por Puigdemont en un casi interminable chorreo de reproches al PSOE y al PSC, pero sin citar nombres, evitando cuidadosamente mencionar el nombre y apellidos del presidente del Gobierno y de sus interlocutores, a excepción de Illa, a quien Puigdemont distingue con especial inquina.

Reuniones canceladas

El líder de Junts da las negociaciones por cerradas. No habrá más viajes a Suiza, salvo un giro de guion que no es descartable en absoluto. La presión de Alianza Catalana, el partido de Sílvia Orriols, se ha notado en que Puigdemont ha acentuado el perfil más separatista recordando la coincidencia de esta ruptura con la declaración de independencia en el parlamento tres días antes de la fuga a Bruselas.

"La dependencia es más pobreza, menos recursos de lo que los catalanes generan, pésima cultura burocrática, desinversión crónica, mal funcionamiento de los servicios estatales", ha resumido Puigdemont sobre la relación entre Cataluña y España. "Los problemas de la Cataluña de hoy no los debemos de buscar en el proceso de independencia sino en el proceso de la dependencia de España. Proceso sostenido por la fuerza, la violencia, la judicial, lingüística, empresarial o mediática", ha asegurado.

En cuanto a las consecuencias de la ruptura, Puigdemont se desentiende, pero cree que Sánchez debería dar explicaciones a la ciudadanía. Sin embargo, el expresidente catalán no ha hecho mención alguna a los casos de corrupción que cercan a quien fue aupado a la presidencia del Gobierno por los siete votos de Junts en el Congreso de los Diputados.

En su discurso de ruptura Puigdemont ha reconocido algún avance, como la catalanización de RTVE en Cataluña o que se hable catalán en el Congreso de los Diputados. También ha mencionado haber logrado que el Gobierno diera marcha atrás con el impuesto a los autónomos o el que querían poner a quienes tuvieran mutuas de salud. "Pero para eso no hace falta ir a Suiza", ha señalado.

Puigdemont ha decretado un regreso a las esencias de Junts, que a partir de ahora se centrará de nuevo en el ejercicio del derecho de autodeterminación. En el resumen de la situación, el expresidente catalán ha recordado que el Acuerdo de Bruselas situaba a España y Cataluña como dos sujetos políticos diferentes y enfrentados y que en los primeros párrafos esos dos sujetos se mostraban un respeto y un reconocimiento mutuo. En eso tampoco ha cumplido el Gobierno, según Puigdemont.