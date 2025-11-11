Las investigaciones del Tribunal Supremo están confirmando todos los hechos expuestos desde un primer momento en el caso de la trama PSOE-Koldo. Y uno de ellos puede ser especialmente delicado para los socialistas: la red de blanqueo de capitales en República Dominicana.

El último auto del Supremo en el caso de la trama señala lo siguiente: "Don Joseba García Izaguirre declaró en este procedimiento como testigo y, aunque negó que el propósito de sus viajes fuera el de recoger las cantidades de dinero referidas [los pagos en metálico], sí confirmó la existencia de aquéllos, inusuales por lo próximos en el tiempo y por su corta duración, pretextando vagos motivos para justificar su existencia".

Pero lo cierto es que el resto de declaraciones han tumbado esas explicaciones "vagas": "Doña Aránzazu Granel Barbadillo" ha explicado "en esta causa" que "trabajó en la República Dominicana, contratada por don Javier Serrano, socio del señor de Aldama Delgado, y admitió que, por indicación de su jefe, contactó con el hermano de don Koldo García y, efectivamente, le entregó diez mil dólares norteamericanos. Se limitó a realizar, explicó la testigo, lo que le ordenó su jefe".

Lo citado "sucedió el día 2 de noviembre de 2021". Pero, "al mes siguiente, le volvieron a indicar a doña Aránzazu que el hermano de don Koldo estaba de nuevo en la isla y volvió a entregarle, conforme le indicaron, la cantidad de diez mil dólares".

Testimonios que refuerzan la acusación

Y no es el único testimonio: "En el mismo sentido, don Javier Serrano" ha declarado "también como testigo en la presente causa especial que, en efecto, era en ese momento, no en la actualidad, socio del señor de Aldama Delgado. Y explicó también que, en efecto, doña Aránzazu trabajaba para la empresa en noviembre y diciembre de 2021 en la República Dominicana. Como explicó igualmente que una persona fue a este país por indicación de don Víctor Gonzalo de Aldama. Y también que don Víctor fue quien le pidió que le entregara el dinero a esta persona, lo que efectivamente se realizó, al menos en una ocasión, por su orden, por doña Aránzazu".

Traducido, que la trama de blanqueo queda acreditada.

Lo cierto, según el Supremo, es que Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos se "aprovecharon de la posición que este último ocupaba como ministro de España" para lograr beneficios y "determinadas cantidades de dinero" a cambio de "obtener la adjudicación de contratos con la Administración pública en beneficio de sus propios intereses y de los que él promoviera, así como de que le fueran proporcionados precisos contactos en ella para facilitarle, por un conducto irregular al menos por distinto y preferente al que correspondería a cualquier otro ciudadano, el dictado de resoluciones que satisficieran sus personales intereses o los de aquellas personas, físicas o jurídicas, que aquel promoviera en cada caso".

Beneficios obtenidos a través de contratos públicos

Aldama afirmó que "dichos pagos se realizaban en metálico, y que él mismo los entregaba, en algunas ocasiones, incluso, en la propia sede del Ministerio o en la residencia oficial del señor ministro".

Y explicó también "el señor de Aldama Delgado que pudo observar personalmente, en algunas oportunidades, cómo el señor García Izaguirre entregaba en su presencia su parte al señor Ábalos Meco; y, con respecto a las otras, destacó que el señor García Izaguirre se encargaba de confirmarle oportunamente que había realizado la entrega de su parte al ministro".

Entregas de dinero en República Dominicana

Aldama aclaró, por último, "que llegó un momento en que carecía de dinero metálico bastante disponible para atender las exigencias del señor ministro y de su asesor, al punto que determinadas entregas hubieron de realizarse en la República Dominicana, país en el que el señor de Aldama sí disponía de efectivo, en una de sus empresas, debido al pago que los turistas realizaban así de determinadas pruebas para la detección del Covid-19, siendo que, con el fin de que pudieran recoger el dinero allí, en varias ocasiones se desplazó hacia dicho país caribeño un hermano del señor García Izaguirre".