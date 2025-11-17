La Generalidad catalana llenará los hospitales con carteles para que médicos y pacientes usen el catalán

El cambio de partido al frente de la Generalidad no ha comportado una reducción de la presión lingüística sobre los profesionales sanitarios, sino todo lo contrario. La consejería de Salud que dirige Olga Pané es tan o más radical que la de ERC y su última ocurrencia es la de llenar los hospitales y centros de atención primaria con pósteres del cuerpo humano, de material sanitario y de equipamiento sanitario con los términos más usuales en las consultas en catalán. Y no contentos con la decoración, también se emitirán vídeos en las pantallas de las salas de espera con los términos médicos en catalán.

La iniciativa se lleva a cabo con el concurso de una entidad denominada Termcat, creada en 1985 por la consejería de Cultura y el Instituto de Estudios Catalanes. En su página web se explica que el propósito es "favorecer el uso del catalán en entornos sanitarios". A tal efecto han diseñado tres carteles. El primero es el de un cuerpo con los nombres de las principales partes del mismo. El segundo está dedicado al material sanitario, jeringas, suero, lanceta, escobillón, etcétera, etcétera. Y el tercero versa sobre los principales dispositivos y aparatos que pueden encontrarse en una consulta, tales como una litera, un termómetro o un glucómetro.

También los usuarios

Pero la iniciativa no está solamente dirigida al personal sanitario, ya que la Generalidad también orienta la iniciativa hacia los usuarios. Así lo explican en la página del Termcat: "Los pósteres en papel se distribuirán en los centros sanitarios de todo el territorio y los vídeos correspondientes se difundirán en las pantallas de las salas de espera, con el objetivo de que faciliten el uso del catalán tanto a los nuevos profesionales que se incorporen al sistema como a los usuarios de los servicios sanitarios que no la tienen como lengua habitual.