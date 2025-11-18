El PSOE cierra filas con Gallardo pero procurará silenciar su imputación en campaña

Con la precampaña electoral de Extremadura en marcha, el PSOE ya asume los temas que podrían dañar a su candidato, que se convierte en el primer cabeza de lista en la historia en presentarse imputado. En Ferraz, todo el discurso sobre los casos de corrupción que salpican al Gobierno, al partido y al entorno de Pedro Sánchez se canaliza bajo la bandera de la "transparencia". Sin embargo, fuentes socialistas adelantan que el caso que involucra al hermano del presidente, en el que están imputados David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo por presunta prevaricación y tráfico de influencias, será deliberadamente silenciado.

Aunque Pedro Sánchez ha defendido en repetidas ocasiones la "inocencia" de su hermano, en Ferraz buscan que la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz no condicione la campaña electoral. El caso incluso fracturó al PSOE extremeño habiendo quienes llegaron a instar a Gallardo a dar un paso al lado para no afectar al partido y apostaron por la celebración de primarias, aunque la premura de la convocatoria lo impidió.

En esta ocasión, a los socialistas no les convence recurrir al 'lawfare'. Una posición muy distinta a la que sostuvieron en su Congreso Federal de Sevilla, cuando defendieron a su entonces exsecretario de Organización, Santos Cerdán, denunciando una supuesta "cacería humana" judicial y mediática contra él. Hoy, con Cerdán en prisión preventiva, esa defensa se ha vuelto especialmente incómoda para la dirección del partido.

El caso que salpica al hermano del presidente, cuyo juicio arrancará el 9 de febrero y que podría dejar inhabilitado, junto al voto favorable de los diputados socialistas extremeños al cierre de centrales nucleares como Almaraz, agrava la percepción negativa de un PSOE que ya se encuentra en caída en las encuestas. El propio Gallardo se enredó ante los medios al asegurar que los diputados del PSOE no votaron contra Almaraz, sino contra "la demagogia del PP".

"Almaraz no se va a cerrar, se va a prolongar. Y esa prolongación en su vida útil tenemos que aprovecharla para generar esperanza y oportunidad", incidió Gallardo después de que el Gobierno salvara el cierre de las nucleares gracias a Junts.

En este contexto, el próximo miércoles el presidente del Gobierno arropará a su candidato socialista en el primer gran acto de precampaña en Mérida, después de que hace dos semanas tuviera que suspenderse por el temporal y coincidiendo con la revelación de las grietas internas en el PSOE extremeño. Según fuentes socialistas, Pedro Sánchez prevé acompañar a Gallardo en cuatro actos, entre la precampaña y la campaña electoral que arranca el 5 de diciembre, siempre que su agenda internacional lo permita. Además, la dirección federal planea reforzar la campaña con la presencia de varios ministros y miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional.