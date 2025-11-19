El sindicato policial JUPOL y la asociación de la Guardia Civil JUCIL se han manifestado para denunciar la absoluta inacción del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y pedir su dimisión frente a la creciente oleada de agresiones que están sufriendo los agentes desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. La convocatoria ha reunido a centenares de agentes frente al Ministerio del Interior ubicado en la calle Amador de los Ríos en el barrio de Chamberí.

"Marlaska dimisión" ha sido uno de los lemas más utilizados por los agentes en la concentración. Los agentes no aguantan más la desprotección del Gobierno de Pedro Sánchez, que pone en peligro la vida de cientos de agentes todos los días. Y es que, todos los delitos graves han aumentado considerablemente desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en el año 2018.

Otro aspecto muy denunciado por los sindicatos es el abandono del sur de España, que enfrenta un grave problema frente al narcotráfico, que está en su mejor momento al disponer de armas y embarcaciones muy poderosas. Esto deriva en que la Guardia Civil no tiene forma de competir debido a los pocos medios proporcionados por Marlaska. Tanto es así que ya ha habido que lamentar más de una muerte de agentes de la Benemérita.

Laura García, portavoz de Jupol, ha denunciado ante este periódico que "Marlaska tiene que dimitir porque está demostrando que no está a la altura de los policías nacionales y de los Guardias Civiles y tampoco está a la altura de la escalada de agresiones y delitos que está habiendo en España, por lo que tiene que irse". A su juicio, el Gobierno ha hecho que se pierda el principio de autoridad y ha recordado las «agresiones con ensañamiento» que sufren a diario los agentes. "Marlaska no sale a defendernos nunca, se esconde y encima el Gobierno vota en contra de que seamos considerados profesión de riesgo cuando hay más inseguridad que nunca", ha concluido la portavoz de Jupol.

Ibon Domínguez, también del sindicato Jupol, ha señalado a este diario que "Marlaska debe dimitir, nos jugamos la vida a diario, asesinaron a dos agentes de la Guardia Civil en Barbate y ahora casi ejecutan a unos compañeros en Isla Mayor en la lucha contra el narco y no se ha solucionado nada". Ha apuntado también que "el ministro está oculto, salió cuatro días después de lo de Isla Mayor para dar una medalla a un alto cargo de seguridad Marroquí. En este sentido, ha denunciado que Marruecos no ayude a España en la lucha contra el narco.

Mila Cívico, portavoz de Jucil, uno de los sindicatos mayoritarios de la Guardia Civil, ha señalado ante el micrófono de este diario que "estamos aquí para denunciar el aumento de agresiones que sufren la Policía Nacional y la Guardia Civil". Según ha explicado, "han aumentado un 18% las agresiones a los agentes respecto al año pasado. Reclamamos que se nos declare una profesión de riesgo, y se nos dote de material acorde a la delincuencia que nos encontramos sobre todo en el Campo de Gibraltar. No puede ser que vayamos con embarcaciones ridículas para enfrentarnos al narco", ha criticado. En paralelo, la portavoz ha denunciado que Marlaska haga trampas con las estadísticas de criminalidad para restarle importancia.