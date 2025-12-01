Aunque los negocios con las mascarillas, el petróleo y las obras públicas han centrado la mayor parte de las investigaciones de la trama socialista, la UCO ha sacado tiempo y trabajo para una cuarta rama que ha vuelto a aflorar el nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se trata de la venta de test PCR por parte de la trama en pleno covid.

Las gestiones iniciales nacieron de las conversaciones mantenidas con Ángel Víctor Torres en Canarias. ¿El motivo? Que la trama pensó en los aeropuertos y puertos canarios como punto inicial del negocio. Pero, tras diseñar el esquema, pensaron a lo grande, decidieron que podía ser una opción de enriquecimiento nacional y que, por lo tanto, había que pasar por Pedro Sánchez. Y así lo plasmaron en sus chats.

La UCO lo explica de la siguiente manera: "Finalmente, Koldo le asegura que los test se harán y le informa que el «presi», supuestamente refiriéndose a Pedro Sánchez, habló con José Luis, entendiendo que es José Luis Ábalos, y le dijo que era necesario y que al día siguiente «[...] lo cierran Salvador y el presi», lo cual podría hacer referencia al Ministro de Sanidad, Salvador Illa y al Presidente del Gobierno".

La UCO añade: "A la vista de lo expuesto en el párrafo precedente, se observaría la pretensión de Koldo de permanecer oculto en todas aquellas gestiones que realiza, y que podrían vincularle de alguna manera con la presunta organización criminal que se investiga". Y todo ello, incluyendo hasta gestiones con Sánchez e Illa.

La implicación de Ángel Víctor Torres

Y es que cada vez más datos confirman distintas ramas de relación entre el expresidente canario y ahora ministro de Pedro Sánchez y las personas clave de la trama, como José Luis Ábalos, por un lado, y el propio presidente del Gobierno. Una de ellas es la citada de los test PCR del covid. Y allí Torres unió igualmente su papel a Ábalos hasta el punto de supeditar sus comunicaciones y pasos a las decisiones del exministro de Transportes: "Debo hablar con José Luis tema test para no meter la pata nosotros en nota de prensa", llegó a decirle Torres a Koldo García Izaguirre.

Entre las conversaciones captadas por la UCO hay una especialmente reveladora que alude a Koldo y Torres. La UCO lo explica del siguiente modo: "Ya en el mes de noviembre, concretamente el día 3, Víctor Torres envía un mensaje a Koldo, para decirle que el informe de las mascarillas de Soluciones de Gestión, ha sido favorable". Soluciones de Gestión era una de las principales empresas de la trama. A la vista de ese dato "Koldo le da las gracias y le pide que le llame para hablar, entre otras cosas, de «Tema test PCR", señala la UCO.

Y a los pocos minutos se observa la supeditación plena del ahora ministro canario a los deseos e indicaciones de Ábalos, el mismo que está pendiente de una vistilla ante el Supremo que lo puede mandar a la prisión preventiva: "Víctor Torres le dice a Koldo que tiene que hablar con José Luis, haciendo alusión posiblemente a José Luis Ábalos, sobre «[...] tema test para no meter la pata nosotros en nota de prensa".