Cerdán temió ya en 2016 que fueran detectadas sus alianzas empresariales en obras públicas: "¿Es bueno que se vea ya?"

La obscenidad de las alianzas empresariales del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, llegó a atemorizarle a él mismo. Y no en las últimas actuaciones de la trama, sino en la fase naciente. En concreto, en febrero de 2016, cuando las prisas de su socio Antxon Alonso por incrementar el negocio público, le llevaron a poner el nombre de la empresa de ambos, Servinabar, en patrocinios deportivos. Cerdán se asustó y trasladó su temor: "¿Es bueno que se vea ya?", afirmó en los mensajes capturados por la UCO. Sí, "no tiene que respetar", respondió su socio.

La UCO explica que el "10 de febrero de 2016, tras la mencionada reunión, Antxon le envió a Santos dos fotografías donde se observa un traje de "aizkolari" con los logos de las empresas Geoalcali y Servinabar a modo de patrocinio. Acto seguido, Santos respondió: "¿Es bueno que se vea ya?", en probable preocupación por que se relacionase a Servinabar con Geoalcali en ese momento. Antxon replicó afirmativamente, ya que así le darían dimensión a la empresa".

Acababan de lanzar su actividad y las ganas de negocio público se notaban. "Esta participación de Santos en lo concerniente al proyecto "Mina Muga", en virtud de su vinculación a Servinabar, también se habría visto extendida a la intermediación con otros cargos públicos para la consecución de diferentes objetivos", señala la UCO.

"Dicho extremo se deduce de la fotografía de un boceto manuscrito hallada en el disco duro intervenido a Koldo durante el registro de su domicilio. En el mismo parece representarse de manera esquemática la planificación de una serie de contactos con cargos públicos vinculados al PSOE de Aragón, con la finalidad de tratar, como se verá más adelante, la concesión de una autorización del Ayuntamiento de Remolinos (Zaragoza) para el uso de un antiguo espacio minero como depósito de los residuos salinos generados por el proyecto "Mina Muga", añaden los investigadores.

El nacimiento de Servinabar

La UCO ha certificado, además, que la sociedad de Santos Cerdán (que tenía el 45% del capital de Servinabar) y Antxon Alonso "inició sus actividades el 4 de septiembre de 2015".

Luego llegarían las uniones temporales de empresas (UTE) con Acciona para cada obra concreta en la que la UCO considera que se pudieron pagar comisiones presuntamente ilegales de un 2%. De hecho llegaron a lo largo de muchos años. Y en menos de dos semanas desde que Servinabar comenzase a caminar -el 16 de septiembre de ese mismo 2015- ambas firmas -la de Cerdán y Antxon, por un lado, y Acciona por el otro- unieron sus intereses por medio de un Acuerdo Marco de Colaboración Empresarial, un documento que se firma si se tiene claro que la alianza no es pasajera. Para colmo, Acciona lo firmó con una empresa totalmente novata bajo el argumento de que "Servinabar es una empresa que goza de buena implantación en la Comunidad Foral de Navarra. Fruto de dicha implantación tiene acceso y/o genera oportunidades de negocio […]".

Un acuerdo marco de colaboración empresarial es un contrato mediante el cual dos o más empresas establecen las bases generales de colaboración en un ámbito determinado. De este modo, fija las reglas, compromisos y condiciones que se aplicarán a las futuras actuaciones conjuntas porque se da por hecho que las habrá, que el acuerdo es estable y no pasajero.

La UCO señala que "el origen de la relación entre Acciona y Servinabar" toma "como punto de partida el año 2015. […] En ese año se constituyó la mercantil Servinabar. […] El primer contacto detectado entre Fernando Merino, Koldo y Antxon -y por ende, entre Acciona y Servinabar-, había tenido lugar en forma de correo electrónico" el 10 de septiembre de 2015". La UCO puntualiza un dato decisivo: "Esta comunicación se produjo tan sólo unos días después de la constitución de Servinabar, la cual inició actividades el 4 de septiembre del mismo 2015".

Es decir, que en menos de una semana del lanzamiento de las actividades de Servinabar, un gigante de la construcción como Acciona había llegado al convencimiento de que esa firma diminuta era vital para ellos.

"En dicho correo, Fernando Merino remitía tanto a Koldo como a Antxon una serie de dudas sobre el proyecto "Mina Muga" de Geoalcali. La ejecución de este proyecto, como es sabido, se materializó mediante la subcontratación por parte de esta última mercantil de los servicios de la UTE Sangüesa/Zangoza Services, conformada entre entonces denominada Acciona Infraestructuras y Servinabar". Se trató del primer negocio conjunto.

"Esta UTE se encuadraba en un Acuerdo Marco de Colaboración Empresarial firmado el 16 de septiembre de 2015 entre Acciona Infraestructuras y Servinabar, localizado en la copia efectuada sobre el servidor de la sociedad administrada por Antxon, durante el registro de su sede en Pamplona el pasado 10 de junio de 2025". Por parte de Servinabar firma "Don Joseba Antxon Alonso Egurrola" y se rubrica el 16 de septiembre.

El firmante por parte de Acciona era el entonces CEO "en España, Portugal y África desde septiembre de 2017, habiendo ostentado el cargo de Director General de España y Director de África, Oriente Medio y Suecia en Acciona Construcción entre 2015 y 2017. Era "Justo Vicente Pelegrini cesado en junio de 2025 tras la emisión del Informe de esta Unidad 96/2025, por considerar Acciona "una falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades de dirección".