La feria inmobiliaria "The District" se va de Barcelona a Madrid tras años de ataques y ninguneo institucional

La feria inmobiliaria "The District" se traslada a Madrid. Después de cuatro ediciones en el recinto ferial de Barcelona empañadas por ataques a directivos y participantes en la feria y el desprecio institucional, los responsables del certamen han anunciado al diario La Vanguardia que se trasladan a la capital de España, donde según señala el presidente de la organización, Juan Velayos, "hay gran interés por acogernos".

Dos de las ediciones de "The District" celebradas en Barcelona fueron noticia por los incidentes provocados por miembros de colectivos antisistema y antihipotecas, que atacaron con botes de pinturas y otros objetos contundentes a los participantes que pretendían acceder al recinto ferial.

Esos incidentes no fueron condenados por el Ayuntamiento de Barcelona. Tampoco la Generalidad se mostró especialmente sensible con las personas afectadas. Los cuatro certámenes celebrados en Barcelona se han caracterizado también por la ausencia de autoridades. Ada Colau era abiertamente contraria al evento, pero el cambio de alcalde tampoco facilitó las cosas. Jaume Collboni no visitó nunca la feria inmobiliaria. Tampoco el presidente de la Generalidad. Ni ningún miembro del Gobierno. Dadas las circunstancias, "The District" se marcha a Madrid. La "normalización" en Cataluña de la que presume Pedro Sánchez no les alcanza.