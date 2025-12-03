Junts exige que se aplique ya la amnistía a Puigdemont para sentarse de nuevo con el Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que esforzarse más para recuperar el apoyo de Junts per Catalunya (JxCat). El espectáculo ofrecido el martes por el líder socialista en dos entrevistas en medios catalanes no ha ablandado al partido del prófugo Puigdemont. "No cambia la posición de Junts, estamos donde estábamos. No hay negociación y no hay conversaciones", manifestó rotunda la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras.

Para recuperar la relación y enderezar la legislatura, Sánchez deberá cumplir con la amnistía para Puigdemont, la oficialidad del catalán en Europa, el traspaso de inmigración, la publicación de las balanzas fiscales y la presencia de Cataluña en organizaciones internacionales. Es decir, lo que falta por cumplir de todo lo acordado hasta el momento en Suiza.

Junts toma nota de la rectificación de Sánchez, de su admisión de que no se han cumplido los acuerdos y de que ha habido retrasos, pero no es suficiente. "Hay tiempo para negociar, tiempo para cumplir, tiempo para tomar decisiones. Nosotros ya tomamos una decisión, romper con el Gobierno por sus incumplimientos. A partir de ahora es quien debe tomar decisiones es el partido socialista", declaró Nogueras en una rueda de prensa convocada en la sede de Junts en Barcelona.

"Estamos donde estábamos"

"Que nadie se confunda, lo de ayer es importante, pero estamos donde estábamos. Son los socialistas los que han bloqueado la legislatura. Son ellos los que se han puesto en este problema y son ellos los que deben salir", insistió Nogueras.

Decisiones como las adoptadas por el Consejo de Ministros son para Junts una demostración de que el Gobierno "no es que no pueda cumplir con los acuerdos que alcanza con nosotros sino que no quiere". No obstante, Nogueras presumió de que el aplazamiento del programa Verifactu es consecuencia del intento de Sánchez por recuperar la relación con Junts.

Nogueras ha centrado su intervención ante los medios en recordar la lista de incumplimientos de Sánchez (amnistía, catalán en la UE, inmigración, entre otros asuntos) y en presionar al Ejecutivo. "Ojalá nuestro problema sea que de aquí a un mes tengamos que convocarles para anunciar que el Gobierno ha cumplido con todos los acuerdos y retomamos la relación", resumió.

En apariencia, nada ha cambiado entre el Gobierno y Junts, entre Sánchez y Puigdemont, pero en Junts se aprecia que Sánchez se arrastrara este martes ante Junts y reconociera sus incumplimientos. Ahora sólo falta que Puigdemont pueda regresar a España, que sigue siendo el principal punto por cumplir en la agenda de socialistas y posconvergentes.