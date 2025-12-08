El Archivo Audiovisual de las Víctimas del Terrorismo de España nos necesita

Desde hace veinticinco años vengo dedicando mis películas a la memoria de las víctimas del terrorismo de ETA y al desenmascaramiento de los perpetradores y de un relato que durante cinco décadas ha justificado la violencia de un grupo mafioso totalitario.

Paralelamente, como hizo Steven Spielberg con los supervivientes del Holocausto, mi misión personal se ha ido convirtiendo en la grabación de testimonios en primera persona de los miles de afectados por el terrorismo en España, con lo que he creado un proyecto independiente y único en nuestro país: El Archivo Audiovisual de las Víctimas del Terrorismo de España.

La misión se mueve entre la memoria, la defensa del respeto democrático a la vida, el mensaje ejemplarmente cívico de las víctimas y el compromiso de transmitir esta parte de la historia a las próximas generaciones.

Las turbulencias políticas en España han hecho desaparecer el interés institucional por esta causa y nos preocupa que la Memoria de las víctimas del terrorismo no se vaya a transmitir adecuadamente o se diluya en la nada.

Una misión sencilla de explicar pero con una gran cantidad de trabajo por hacer.

Desde 2002 hasta la fecha tenemos grabados alrededor de 500 testimonios personales de familiares de víctimas mortales y supervivientes que vamos depositando en la prestigiosa Fundación Ortega-Marañón donde se conservarán al margen de impredecibles vaivenes políticos.

Nos queda mucho por hacer pero trabajamos de manera muy precaria (modestas donaciones mediante crowdfunding...). Además, el tiempo corre en contra: muchos testigos directos de esta historia van muriendo.

Nuestro propósito actual es reunir 500.000€ para poder grabar el máximo de entrevistas a familiares de víctimas mortales en los próximos dos o tres años.

Estamos convencidos de que el dinero privado es la mejor manera no solo para desarrollar y dar continuidad a esta labor vital, sino para conservarlo en el tiempo al margen de impredecibles vaivenes políticos.

El objetivo final es que estos materiales se alojen en una potente web y pueda utilizarse de manera universal y gratuita, especialmente con fines educativos e históricos.

Este Archivo es una gran ilusión para las víctimas y un gran legado en clave de Memoria para el futuro. Busca ser una "cápsula del tiempo" para que las futuras generaciones conozcan la realidad de ETA a través de las voces de los que la sufrieron.

¡Involúcrate!

Este proyecto, de carácter independiente y sin apoyo institucional oficial, busca financiación privada para asegurar su continuidad.

Existen varias cuentas en las redes sociales en las que se suben informaciones relativas al Archivo:

Instagram: @Archivoaudiovisualvictimas

X: @ArchivoVictimas

Tik Tok: @inakiarteta

Gracias a nuestro convenio con la Fundación Transición Española, las donaciones pueden beneficiarse de interesantes incentivos fiscales.

Destinatario: Fundación Transición Española

Destino: Para el Archivo Audiovisual

Banco Sabadell: ES56 0081 5240 0100 0335 9548

Para emitir los certificados de donaciones enviar: nombre y dos apellidos del donante, DNI y código postal de residencia fiscal a: info@leizeproducciones.com

Visita: archivoau.org/involucrarse/