Los trackings del PP en Extremadura arrojan un resultado histórico para María Guardiola

El Partido Popular espera que las elecciones en Extremadura supongan un punto de inflexión en el panorama político. Sus sondeos internos le sitúan al borde de la mayoría absoluta (que son 33 diputados), lo que adquiere especial trascendencia en un territorio tradicionalmente de izquierdas. "Vamos a superar al PSOE en diez puntos", auguró este viernes Alberto Núñez Feijóo, en un encuentro informal con periodistas durante la tradicional copa de Navidad del PP.

"Esperamos estar por encima de los 30 diputados", dijo, vaticinando el hundimiento del PSOE, "único partido que va a bajar en estas elecciones", dado que Vox podría duplicar diputados. El PP espera que los de Santiago Abascal estén en el 12-13% de voto, lo que supondría entre 9 y 10 escaños. Los socialistas, en todos los sondeos, bajan de 20, su peor resultado histórico. "Es un mensaje clarísimo a Pedro Sánchez", sentenció el líder del PP, señalando al presidente del Gobierno como máximo responsable.

Y es que Sánchez ha asumido todo el protagonismo de la campaña, eclipsando a su propio candidato, Miguel Ángel Gallardo, procesado por el caso del "hermanísimo". Un lastre que ha pesado en todo momento, provocando la desafección de su electorado. A esto se han sumado los escándalos sexuales que afectan al PSOE y al Gobierno, además de la corrupción. Un cóctel explosivo que sitúa al partido al borde del abismo.

El cuestionado voto por correo

En el PP, por contra, se muestran eufóricos, aunque han intentado controlar las expectativas para que un resultado ajustado no se interprete como un fracaso. La experiencia del 23-J sigue pesando y el temor a desmovilizar al electorado les hace ser precavidos. Sin embargo, en la recta final de la contienda, marcada por el juego sucio de los partidos, los populares se nuestras satisfechos, a pesar de que el robo de votos por correo ha empañado el proceso, cuya limpieza ha sido cuestionada.

Feijóo se quejó ante los medios de que el PP conoció la sustracción a través de la prensa, en lugar de que la Junta Electoral o Correos les hubieran informado, dado que se trata de una vulneración de un derecho fundamental. Piden mayor transparencia en el voto por correo, cuya vigilancia corre a cargo de funcionarios de la compañía, como cualquier producto postal, cuando en realidad se trata de un "documento público" que debería estar bajo custodia policial.

La batalla política que seguirá al domingo

Aunque María Guardiola logre un buen resultado, y sume más que toda la izquierda junta, seguiría dependiendo de la abstención de Vox, que parte de una posición reforzada para negociar si, como se prevé, dobla diputados. Esto les permitiría exigir un precio similar al de un apoyo, algo que no preocupa al PP, quien llegó a sugerir la posibilidad de repetir elecciones si Abascal "se pasa de frenada".

Vox arrancó fuerte, de cara a la futura negociación, sugiriendo un posible cambio de candidata en la investidura, si no aceptan sus condiciones. Una propuesta que no ha repetido en el trascurso de la campaña, lo que sugiere que no es una propuesta formal. Al menos así lo espera el PP, que considera descabellado hablar de la posibilidad de apartar al ganador de las elecciones.

La relación entre ambos partidos es tensa, pero ninguno contempla la posibilidad real de acudir de nuevo a las urnas si la derecha suma más del 50% de votos, y es previsible que haya entendimiento si ambos partidos mejoran sus resultados con una izquierda completamente hundida. Un dato del que harán una traslación a nivel nacional, con vistas a poner fin al sanchismo.