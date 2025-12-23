Javier Ortega Smith va reduciendo cada vez más su peso en Vox, cuyo giro político ha criticado en varias ocasiones. Después de ser sustituido como portavoz adjunto en el Congreso por Carlos Hernández Quero, la dirección ha informado de que saldrá también del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y será sustituido por Julia Calvet.

Según el comunicado remitido a los medios, la decisión de ha aprobado este lunes, a las puertas de la Nochebuena, y en pleno análisis de las elecciones en Extremadura. Calvet será portavoz de Juventud de la formación, continuando así con la apuesta del partido por perfiles jóvenes.

Jurista de profesión, según informa Vox, fue una de las incorporaciones estrella del partido en las últimas elecciones de Cataluña, siendo uno de los rostros más jóvenes de la formación, como también lo es Quero. Expresidenta de la plataforma estudiantil S'ha Acabat!, Calvet es ahora diputada en Cataluña, donde trabaja con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga.

Calvet sustituye en el CEN, como vocal número 12, a Javier Ortega Smith, que mantiene su acta de diputado en el Congreso y de concejal en el Ayuntamiento de Madrid donde, a la vista de los últimos movimientos, es previsible que no repita como candidato, siendo ya uno de los pocos fundadores del partido que continúa ostentando un cargo dentro de Vox.