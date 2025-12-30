El PP llama a declarar a Ábalos en el Senado por el caso Koldo el 8 de enero

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este martes la convocatoria del exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, para comparecer el próximo 8 de enero ante la comisión de investigación del caso Koldo en la Cámara Alta. Ábalos ya declaró en este foro el 6 de mayo de 2024, aunque en esta ocasión lo hará procesado y con nuevas líneas de investigación abiertas en su contra.

El nuevo año arrancará así, en un contexto en el que el Partido Popular busca que "el otro número dos" de Pedro Sánchez, que tildó de "desconocido", "abra la caja fuerte de todos los secretos del sanchismo delante de los españoles". A esta comparecencia se sumará previsiblemente la del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo interrogatorio, aún pendiente de fecha, es uno de los más esperados.

La Presidencia del Senado deberá remitir la correspondiente solicitud de autorización al Tribunal Supremo, órgano competente en esta materia. Posteriormente, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la dirección del centro penitenciario de Soto del Real, en el que actualmente se encuentra interno, tramitarán la solicitud de comparecencia. De materializarse, sería la primera salida del exdirigente socialista desde su ingreso en prisión el pasado 27 de noviembre, cuando fue encarcelado junto a su exasesor Koldo García.

"Tiene dos opciones: colaborar con la verdad o proteger a Sánchez", ha subrayado la dirigente popular, que ha avanzado además que su grupo parlamentario interrogará a Ábalos sobre el presunto "sistema de mordidas" que mantiene imputado a Santos Cerdán, así como sobre las negociaciones políticas que desembocaron en la moción de censura contra Mariano Rajoy como por ejemplo la presunta reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegui en 2018 en un caserío.

El año 2025 se cerró con la comparecencia del "otro" número dos de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, tras salir de prisión provisional, que defendió su "inocencia" y con un presidente del Gobierno que volvió a parapetarse en el "no me consta" para eludir cualquier explicación política de fondo.