Sánchez y Feijóo se reunirán el lunes para hablar de Ucrania sin garantías de que el PP apoye el envío de tropas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se verán las caras el próximo lunes 19 de enero, según ha podido confirmar Libertad Digital, con el objetivo de abordar el eventual envío de tropas españolas a Ucrania, una operación que sigue rodeada de indefinición y opacidad temporal, dado que el escenario de paz continúa siendo incierto. Los equipos de ambos dirigentes mantuvieron este martes un primer contacto, unos días después de que Sánchez anunciara su intención de iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios, salvo Vox, para tratar de blindar un mínimo consenso político en torno a esta iniciativa.

El movimiento del presidente no responde únicamente a una estrategia de política exterior, sino también a una maniobra interna para recomponer una mayoría parlamentaria cada vez más frágil. El PSOE necesita imperiosamente el apoyo del PP ante el rechazo frontal de socios imprescindibles como Podemos, mientras Sumar ha retorcido su discurso para justificar ahora el envío de tropas tanto a Ucrania como a Palestina.

Aunque la intención inicial del Gobierno pasaba por limitar la reunión al eventual envío de soldados españoles a Ucrania, desde el Partido Popular se ha exigido ampliar el alcance del encuentro. En Génova subrayan que su responsabilidad no es atender a las urgencias políticas de Pedro Sánchez, sino abordar el conjunto de asuntos que realmente preocupan a los españoles, más allá de los intereses coyunturales del presidente y de sus necesidades parlamentarias. En este sentido le exigen que informe sobre "los compromisos de España en materia de defensa en su totalidad" y "las prioridades estratégicas que están siguiendo en política exterior".

En todo caso, el Partido Popular ya ha advertido de que pondrá muy difícil su respaldo a cualquier envío de tropas y lo condiciona a un acuerdo global sobre el gasto en defensa. Los populares no están dispuestos a avalar decisiones puntuales o aisladas en esta materia y exigen que cualquier paso en ese sentido vaya acompañado de una votación vinculante que someta al Parlamento el conjunto del presupuesto, la estrategia militar y la política exterior del Gobierno. "El Gobierno no está en condiciones de exigir apoyo ciego a nadie", aseguran fuentes del PP.

Fuentes gubernamentales dicen estar "encantados" de recibir al líder de la oposición y de "explicarle los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo", así como "de la estrategia de seguridad y diplomacia que está desplegando el Gobierno".