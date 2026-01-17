Izquierda Unida sentencia a Sumar y Yolanda Díaz

La hegemonía de Yolanda Díaz sobre el espacio a la izquierda del PSOE es ya cosa del pasado. El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha aprovechado este sábado la reunión de la Coordinadora Federal del partido para lanzar un órdago a la dirección de Sumar. Bajo el eufemismo de "ir más allá", el líder comunista ha dejado claro que la actual coalición es una estructura insuficiente y agotada.

Durante su discurso de apertura, Maíllo ha evitado el tono complaciente y ha condicionado la supervivencia de las alianzas a una "actualización" radical. Para IU, la relación con el Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns es algo que se "da por hecho", pero ha advertido con severidad que "no será suficiente con un acuerdo unitario" con estas formaciones.

Aunque en su intervención pública Maíllo ha preferido la ambigüedad calculada, el borrador del informe político que maneja la formación —y al que ha tenido acceso la prensa— es mucho más explícito: IU exige enterrar el nombre de "Sumar" en futuras citas electorales y busca una "reconexión" que diluya el hiperliderazgo de Díaz en favor de una estructura donde el aparato comunista recupere el control perdido.

Para marcar distancias con el sector oficialista de la coalición y, especialmente, con el ala socialista del Gobierno, Maíllo ha endurecido el discurso en cuestiones clave.

La guerra en Ucrania. IU ha fijado una línea roja que choca directamente con la política de Defensa de Pedro Sánchez. Maíllo ha subrayado que la formación solo aceptará el envío de tropas españolas si es bajo el paraguas de Naciones Unidas y únicamente para verificar un alto el fuego ya pactado. Un posicionamiento que busca contentar a su base más antimilitarista.

El proteccionismo frente a Mercosur. La formación se ha declarado "frontalmente" en contra del acuerdo comercial entre la UE y los países sudamericanos, alineándose con las tesis proteccionistas bajo el argumento de proteger el sector primario español.

Consciente de que la marca Sumar se ha convertido en un lastre electoral, Maíllo ha apelado a "organizar la esperanza" a través de un "proceso político movilizador". En la práctica, esto supone un repliegue estratégico hacia la calle y los movimientos sociales, abandonando la estética de "gestión amable" que ha caracterizado la etapa de Yolanda Díaz.

El mensaje enviado desde la Coordinadora Federal es nítido: IU no está dispuesta a ser un mero figurante en el naufragio del proyecto personalista de la vicepresidenta. La exigencia de "estar a la altura del momento histórico" es, en realidad, el aviso de que los comunistas ya están diseñando el escenario post-Sumar.