Marlaska reconoce que la Policía monitoriza las redes para evitar bulos sobre Adamuz

El Gobierno de Pedro Sánchez está presenciando el gran enfado de la sociedad española con la tragedia ferroviaria de Adamuz y también cómo la prensa está sacando a la luz informaciones delicadas que pueden perjudicarle electoralmente. Por ello, el Ejecutivo está maniobrando para controlar el relato y que este escándalo no se le vaya de las manos. ¿Y qué está haciendo el Gobierno? Ante cualquier información que le perjudique o no le venga bien, apelar al mantra de "bulo". Este lunes, Pedro Sánchez dijo estar muy preocupado por los "bulos", mientras que este martes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado que ha establecido medios públicos para controlar las redes sociales para "contrarrestar los bulos".

Pedro Sánchez fue el primero en utilizar esta táctica después del desastre que ha dejado más de 40 muertos, diciendo que hay que luchar "contra los bulos y la desinformación", que "se extienden y generan mucha zozobra y dolor cuando hablamos de las víctimas y sus familiares". El jefe del Ejecutivo prometió que se conocerá "la verdad" sobre la tragedia. "El tiempo y el trabajo nos darán la respuesta", insistió. Y este martes, en una entrevista de RTVE, Fernando Grande-Marlaska ha vuelto a poner en entredicho las informaciones que no le vienen bien al Gobierno volviendo a utilizar el mantra del "bulo".

🔴 No analicen, no investiguen, no pregunten a expertos que no ponga "el régimen" No piensen, obedezcan o de lo contrario… pic.twitter.com/69jxOFdXdu — Pablo Cambronero 🇪🇦 (@PabloCamPiq) January 20, 2026

"Por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad monitorizan constantemente todas las redes sociales y en momentos de crisis y emergencias como estas con el fin de poder contrarrestar los bulos porque tienen una incidencia absolutamente negativa en algo tan importante como es la seguridad de la sociedad y la confianza en las instituciones", ha explicado Fernando Grande-Marlaska.

"Por este motivo, no está de más repetir a toda la ciudadanía y sobre todo a los afectados que se informen a través de los canales oficiales. Tenemos oficinas especiales abiertas en las zonas más afectadas por la Guardia Civil en todo momento para recibir cualquier reclamación, petición de información. Ahí es donde todos nos debemos informar y en los canales oficiales", ha insistido el ministro del Interior.

Con este plan de contención, el Gobierno pretende salir ileso del escándalo ferroviario que no solo acorrala al ministro de Transportes, Óscar Puente, sino que salpica a todo el Ejecutivo.