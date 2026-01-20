Una empresa que tuvo a Koldo como asesor participó en la obra del tramo del accidente de Adamuz

Azvi, una de las empresas relacionadas con la trama Koldo que salpica al PSOE, participó en la obra del tramo del accidente de Adamuz, en Córdoba. En este sentido, esta empresa sevillana tuvo contratado a Koldo García, mano derecha del exministro José Luis Ábalos.

Todo se remonta a abril de 2022, cuando ADIF adjudicó la renovación y mejora del trazado del tramo de las vías donde se ha producido el accidente de Adamuz a una Unión Temporal de Empresas (UTE), un grupo de empresas que se presentan juntas a un concurso de contratación pública. El contrato, según ADIF, tenía un valor de 52,49 millones. En la UTE que se encargó de estas obras participó la constructora AZVI.

Entrando en más detalles, durante el tiempo que estuvo José Luis Ábalos como ministro (2018-2021) la empresa AZVI recibió 165 millones de euros en adjudicaciones del Ministerio de Transportes, según las investigaciones de la UCO. Esta empresa está en el radar de la UCO -Unidad Central Operativa- de la Guardia Civil, en el marco de la trama de presunto amaño de obras públicas.

En paralelo, también hay que destacar que la empresa AZVI contrató a Koldo García, la mano derecha del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, como experto ferroviario para asesorar en Hispanoamérica. El exasesor de Ábalos cobró 6.000 euros de sueldo mensual y una comisión de 0,75% por cada obra conseguida. El contrato de Koldo García estuvo operativo desde el año 2023 y se paralizó debido a su detención en febrero de 2024.

Sea como fuese, esta empresa que formaba parte de la UTE consiguió la adjudicación del tramo en cuestión, el de Guadalmez, en la provincia de Córdoba. En mayo de 2025 se terminaron las obras de Adamuz y desde junio hasta diciembre del año pasado, Adif informó de hasta ocho incidencias técnicas sobre el deterioro de las vías. Y el pasado domingo, tuvo lugar la tragedia.