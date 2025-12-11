Barrabés niega tener relación con Koldo y utiliza su imputación para no responder sobre los negocios de Begoña Gómez

El empresario Juan Carlos Barrabés, investigado por el juez Juan Carlos Peinado en el marco del 'caso Begoña Gómez', ha defendido este jueves en el Senado que tanto él como todas las empresas en las que tiene participación han actuado con "absoluta regularidad" y ha negado tener cualquier tipo de "relación comercial o profesional" con Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ambos en la prisión de Soto del Real. Además, ha negado haber intervenido en contratos, licencias y otras operaciones del Gobierno de Pedro Sánchez.

En su intervención en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', Barrabés ha anticipado que no iba a contestar ninguna de las preguntas de los senadores al estar siendo "objeto de investigación en la vía judicial", en alusión a su condición de imputado en la causa que dirige el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Nunca he tenido relación comercial o profesional con Koldo García. Jamás he intervenido en contratos, licencias o ayudas u otras operaciones del Gobierno y del sector público relacionadas con la intermediación de Koldo García o con las demás personas relacionadas con la Operación Delorme", ha defendido.

"Respecto al resto de preguntas que me puedan formular y que, como saben, están siendo objeto de investigación en la vía judicial, por no perjudicar el derecho de defensa que me asiste, no voy a contestar a ninguna pregunta. Lo único que puedo decir es que tanto yo como las empresas en las que tengo participación han actuado con absoluta regularidad", ha asegurado.

Ni una palabra sobre Begoña Gómez

Durante los interrogatorios de las senadoras de UPN y Vox, María del Mar Caballero y Paloma Gómez, respectivamente, que le han preguntado sobre la adjudicación de contratos presuntamente vinculados a Begoña Gómez, Barrabés ha reiterado que se acoge a su derecho a no contestar pero que, en cualquier caso, "todas esas cosas ya están más que contestadas" y "son públicas"

El senador del Partido Popular, José Balseiro, ha preguntado si Barrabes ha recibido 25 millones de euros del Estado para empresas de su propiedad y le ha reprochado su estrategia de no responder a las preguntas de la comisión: "Está perdiendo una oportunidad de refutar las hechos que se le imputan. Hay silencios que gritan, porque quien comparece tiene obligación de venir a decir la verdad", le ha reprochado.

El empresario tampoco ha respondido si puso en contacto a Begoña Gómez con la dirección de Globalia -matriz de la aerolínea Air Europa- y en cuántas de sus empresas utilizó las cartas de recomendación de la mujer del presidente para lograr contratos públicos.

Barrabes está imputado en el 'caso Begoña Gómez', en el que el magistrado Juan Carlos Peinado investiga a la mujer de Sánchez —la 'pentaimputada'— por la presunta autoría de los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y la supuesta apropiación indebida de un 'software' en la creación de una cátedra universitaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En paralelo, el juez investiga a Barrabés por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por la presunta adjudicación de contratos gracias a la supuesta recomendación de Begoña Gómez. En este sentido, la Fiscalía Europea acordó el pasado mes de junio citar en calidad de investigado a Barrabés por presuntas irregularidades en contratos sufragados con fondos europeos que avaló mediante carta Begoña Gómez.

Durante su declaración ante el juez Peinado, Barrabés aseguró que mantuvo una reunión en el Palacio de La Moncloa con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para abordar asuntos relacionados con el ámbito profesional de la innovación. El empresario negó la presencia de Begoña Gómez en ese encuentro, aunque reconoció haberse reunido con la mujer de Sánchez tanto en Moncloa como en su propia oficina. En aquellos encuentros, según defiende, Gómez le habría pedido su ayuda para modificar un módulo del máster incluido en la cátedra que dirige en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y que es objeto de la investigación del juez Peinado.